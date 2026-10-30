Tình thân kết nối thắp sáng ước mơ hoàn lương

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an; Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân TP Đồng Nai…

Báo cáo kết quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân (PN) năm 2026, Thượng tá Trần Khắc Điệp, Phó Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết năm 2026 đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo PN.

Ngay từ sáng sớm nay, các thân nhân gia đình phạm nhân đã có mặt tại Trại giam Xuân Lộc.

Nổi bật, trại đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 386 ngàn lượt PN; phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho gần 6,3 ngàn PN. Công tác thăm gặp, liên lạc với thân nhân được bảo đảm theo quy định, với hơn 23 ngàn lượt PN được gặp gia đình và hơn 52 ngàn lượt PN được gọi điện thoại cho người thân.

Trong công tác giáo dục, đơn vị đã mở 91 lớp nội quy, giáo dục pháp luật đầu vào cho hơn 2,2 ngàn PN mới nhập trại; tổ chức các lớp học tập, giáo dục và dạy xóa mù chữ cho PN. Đặc biệt, năm 2026, Trại giam Xuân Lộc đã đề nghị giảm án cho hơn 3 ngàn PN; thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 9 PN đủ điều kiện và hoàn tất hồ sơ đặc xá cho 218 PN.

Thân nhân gia đình phạm nhân vào tham quan khu ngủ nghỉ và nơi nấu ăn cho các phạm nhân.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều chương trình giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, động viên PN cải tạo tiến bộ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo, khơi dậy ý chí hoàn lương, giúp PN có thêm niềm tin và động lực làm lại cuộc đời.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, quản lý chặt chẽ và giáo dục nhân văn là hai yêu cầu gắn bó với nhau. Kỷ cương tạo môi trường an toàn; sự công bằng giúp người chấp hành án tin rằng nỗ lực của mình được nhìn nhận. Mỗi quyết định quản lý, mỗi lời nói và cách ứng xử của cán bộ đều có thể tác động đến quá trình thay đổi của một con người.

Lãnh đạo các đơn vị tham quan các khu vực của Trại giam Xuân Lộc.

Với tinh thần ấy, Đảng ủy, Ban Giám thị cùng cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Lộc luôn nỗ lực trong công tác quản lý, giáo dục và bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với PN. Việc chăm lo ăn, ở, chăm sóc sức khỏe; tổ chức học tập, lao động, học nghề; thực hiện chế độ thăm gặp, liên lạc với thân nhân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác được đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, sự giáo dục sẽ khó đi đến chiều sâu nếu thiếu tiếng nói của người thân. Có những điều cán bộ phải kiên trì giải thích nhiều lần, nhưng chỉ cần một lời nhắn nhủ của cha mẹ, một câu hỏi ngây thơ của trẻ nhỏ lại có thể khiến người đang chấp hành án lắng lòng suy tư. Đó là sức mạnh đặc biệt của tình thân, cũng là lý do chúng tôi luôn coi trọng sự phối hợp giữa trại giam và gia đình, xem nó như “cánh tay nối dài" trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo PN.

Lãnh đạo các đơn vị, thân nhân gia đình phạm nhân tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân.

“Chúng tôi ghi nhận và trân trọng đối với những người thân, gia đình đã cố gắng, kiên trì đồng hành để người đang chấp hành án có điểm tựa, niềm tin mà cố gắng. Bởi hơn bất cứ nơi đâu, gia đình là không gian ấm áp, lan tỏa, kết nối tình yêu thương, là nơi mỗi người tìm về để được sống giữa tình thân biết bao thiêng liêng và trân quý... Việc tổ chức Hội nghị gia đình là cơ hội để PN có dịp gần gũi người thân, được chia sẻ, an ủi, động viên để từ đó quyết tâm rèn luyện, phấn đấu sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi luôn hy vọng sau buổi gặp mặt sẽ giúp PN cảm nhận được hơi ấm gia đình, thức tỉnh những điều tốt đẹp!”, Đại tá Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc phát biểu tại hội nghị.

Trại giam Xuân Lộc luôn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; bảo đảm đầy đủ, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách đối với PN. Đồng thời, đơn vị cũng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, cải tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội.

Ngoài ra, đơn vị cũng quan tâm tổ chức lao động, dạy nghề, trang bị kiến thức để PN có điều kiện tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù; tăng cường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và doanh nghiệp hỗ trợ PN tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Bữa cơm thân mật, đầm ấm giữa phạm nhân và người nhà.

Tại hội nghị, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, cùng ăn bữa cơm đầm ấm giữa PN và người nhà tạo nên không khí ấm áp, đầy ắp nhân văn.