Tinh thần Đại đoàn kết phải duy trì bằng việc làm thiết thực

Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số bộ, ngành và ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi. Đây là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội. Ảnh chinhphu.vn

Bày tỏ vui mừng khi trở lại Điện Biên - nơi từng công tác và gắn bó, Phó Thủ tướng dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công" và nhấn mạnh mọi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết.

Đối với Điện Biên, tinh thần này càng có ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam theo tinh thần "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" tiếp tục cụ thể hóa chủ trương coi văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển bền vững theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo, từ 9 hộ ban đầu khi hình thành vào năm 1966, sau 60 năm, bản Tù Lu - Tìa Ló hiện có 162 hộ với 808 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Đến năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 45 triệu đồng/năm, năng suất lúa bình quân 44 tạ/ha. Toàn bộ 100% hộ dân sử dụng điện, nước sạch hợp vệ sinh và có phương tiện nghe nhìn; 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi, năm học 2025-2026 không có học sinh bỏ học.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ghi nhận 140/162 hộ (86,42%) đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2026. Điểm du lịch cộng đồng của bản đã được UBND tỉnh công nhận, riêng đợt "Tết Độc lập" 2/9 vừa qua đón trên 20.000 lượt khách. Các nghề truyền thống như rèn dao, dệt thổ cẩm cùng các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ tiếp tục được gìn giữ.

Bên cạnh biểu dương nỗ lực tự lực vươn lên của bà con, Phó Thủ tướng lưu ý xã Pu Nhi vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông cách trở trong mùa mưa và việc khai thác du lịch chưa tương xứng tiềm năng.

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm và giữ đúng lời hứa với dân. Ưu tiên hòa giải mâu thuẫn cơ sở, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín để giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới. Đặc biệt, tinh thần ngày hội phải duy trì quanh năm bằng việc làm cụ thể: chăm lo hộ nghèo, neo đơn, bảo vệ môi trường; "việc gì đã thống nhất thì cùng làm, công khai kết quả để bà con cùng biết, cùng tham gia, cùng giám sát".

Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư: Rà soát, bảo tồn các nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy và phát huy nhà văn hóa thôn, bản. Trên không gian mạng, người dân cần ứng xử có trách nhiệm, văn minh và tỉnh táo trước các thông tin xấu độc chia rẽ khối đại đoàn kết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và các đại biểu dự chung vui Ngày hội cùng nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló. Ảnh chinhphu.vn

Phát triển kinh tế bền vững: Nâng cao giá trị cây cà phê và nông sản đặc trưng; ứng dụng khoa học công nghệ, chuỗi giá trị và thương mại điện tử; khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.

Phát triển du lịch cộng đồng bền vững: Lấy người dân làm trung tâm và chủ thể hưởng lợi gắn với bảo tồn văn hóa, cảnh quan môi trường; mỗi người dân là một đại sứ quảng bá hình ảnh Điện Biên thân thiện, mến khách.

Chăm lo giáo dục và nguồn nhân lực: Vận động trẻ em đến trường, chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên, bồi dưỡng kỹ năng số và làm chủ khoa học công nghệ để đầu tư cho tương lai.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã tham quan mô hình homestay, nghề rèn dao, dệt thổ cẩm và không gian nông sản địa phương. Dịp này, ông trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo bản Tù Lu - Tìa Ló và xã Pu Nhi; lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao 10 suất quà cho các hộ khó khăn. UBND xã Pu Nhi cũng đã trao quyết định công nhận danh hiệu "Bản văn hóa", "Gia đình văn hóa" năm 2026.