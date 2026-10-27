Tinh thần đại đoàn kết dân tộc tại Lễ hội đa văn hóa MAMF 2026

Các đại biểu bấm nút khai mạc “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc – Lễ hội văn hóa Việt Nam”. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Busan)

Sự kiện có sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hội Người Việt Nam tại Gyeongnam cùng với Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc.

MAMF là Lễ hội đa văn hóa lớn nhất Hàn Quốc. Với khẩu hiệu “Hai mươi mốt, một thế giới”, Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 23-25/10, quy tụ con số kỷ lục 22 quốc gia trong đó Việt Nam là một trong những cộng đồng có sự hiện diện nổi bật. Sự kiện không chỉ là điểm nhấn giao lưu văn hóa đặc sắc mà còn là dịp ý nghĩa để cộng đồng người Việt tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc nơi đất khách quê người.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Nam Hàn Quốc, cùng hàng nghìn người dân địa phương và du khách quốc tế.

Các chương trình nghệ thuật của Việt Nam được giới thiệu đồng thời trên sân khấu chính của Lễ hội MAMF tại Công viên văn hóa Yongji và trên sân khấu riêng của Việt Nam.

Không gian Văn hóa Việt Nam với các gian hàng giới thiệu đất nước, con người, sản phẩm truyền thống và ẩm thực Việt Nam luôn đông khách tham quan. Trong diễu hành Đa văn hóa – chương trình tiêu biểu nhất của MAMF với 19 đoàn đến từ 16 quốc gia trên đại lộ trung tâm Changwon – đoàn Việt Nam đã gây ấn tượng với hình ảnh tà áo dài thướt tha, tiết mục múa lúa nước và sắc màu trang phục các dân tộc Việt Nam.

Trong không gian rực rỡ sắc màu truyền thống ấy, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiện lên vừa gần gũi, thân thuộc, vừa tràn đầy sức sống và niềm tự hào dân tộc.

Các chương trình nghệ thuật của Việt Nam được giới thiệu đồng thời trên sân khấu chính của Lễ hội MAMF tại Công viên văn hóa Yongji và trên sân khấu riêng của Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Busan)

Điểm nhấn nghệ thuật để lại ấn tượng sâu sắc nhất là chương trình biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mang theo tâm huyết quảng bá di sản âm nhạc nước nhà, các nghệ sĩ đã chiêu đãi khán giả một “bữa tiệc” âm thanh đậm đà bản sắc dân tộc.

Những giai điệu lúc trầm bổng, sâu lắng của tiếng đàn bầu, đàn tranh, lúc trong trẻo, ngân vang của tiếng sáo trúc, lúc rộn ràng, mộc mạc của đàn T'rưng, hòa cùng giọng hát đầy nội lực, đã chinh phục hoàn toàn trái tim người thưởng thức từ ngày khai mạc Lễ hội MAMF 2026 cho đến Lễ hội văn hoá Việt Nam.

Với bà con kiều bào, mỗi thanh âm vang lên là một nhịp cầu đưa tâm hồn trở về với quê hương, xứ sở. Với bạn bè Hàn Quốc và quốc tế, các tiết mục là dịp khám phá chiều sâu tinh tế, độc đáo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Một nét mới nổi bật của Ngày hội là cuộc thi “Việt - Hàn Got Talent”, hội tụ những tiết mục đặc sắc do chính người Việt từ khắp các địa phương của Hàn Quốc dàn dựng và biểu diễn. Từ Seoul, Gwangju đến Busan, Gyeongnam, các hội đoàn và cá nhân đã cùng góp mặt, biến sân khấu Việt Nam thành điểm hẹn của cộng đồng người Việt trên toàn Hàn Quốc. Đây cũng là năm đầu tiên phạm vi tham gia của cộng đồng Việt Nam tại MAMF được mở rộng từ địa phương lên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan bày tỏ xúc động trước sự tham dự đông đảo của bà con và nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội: “Tinh thần đại đoàn kết không ở đâu xa, mà nằm ngay trong chính những việc bà con đã làm để có Ngày hội hôm nay. Đó là mong muốn của bà con được gặp nhau, được cho bạn bè Hàn Quốc thấy Việt Nam mình đẹp thế nào.

Đó là những buổi tối sau giờ làm, bà con cùng ngồi lại bàn bạc, góp công góp sức, chia nhau từng việc nhỏ. Đó là sự chung tay của Hội người Việt Gyeongnam cùng các hội đoàn từ Seoul, Gwangju và nhiều nơi khác. Không ai yêu cầu, không ai bắt buộc. Bà con tự nguyện đứng cạnh nhau vì cộng đồng. Chính điều đó đã thể hiện trọn vẹn tinh thần đại đoàn kết dân tộc”.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại MAMF năm nay thực sự đã trở thành ngày hội của đoàn kết. Hàng trăm tình nguyện viên, nghệ sĩ không chuyên và thành viên các hội đoàn đã dành nhiều tháng chuẩn bị, từ dàn dựng tiết mục, may trang phục diễu hành đến nấu từng món ăn quê hương phục vụ khách tham quan.

Một số tiết mục văn nghệ truyền thống tại sự kiện. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Busan)

Dù thời tiết có lúc mưa, bà con vẫn đến rất đông, cùng nhau hát, cùng nhau cổ vũ, cùng nhau giới thiệu Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc và quốc tế. Chính sự hưởng ứng nhiệt tình ấy đã tạo nên một không gian ấm áp để những người xa quê gặp gỡ, sẻ chia và cùng tự hào về nguồn cội.

Khép lại trong không khí hân hoan và đầm ấm, Lễ hội văn hóa Việt Nam tại MAMF 2026 không chỉ khẳng định vị thế và sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc, mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa cùng tinh thần đại đoàn kết dân tộc của người Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)