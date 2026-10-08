Tỉnh Thái Nguyên tu bổ, sửa chữa 8 nghĩa trang liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ tu bổ, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim. (Ảnh: THU TRANG)

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, trong số vốn đầu tư nói trên, kinh phí Trung ương hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng, kinh phí địa phương hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra, riêng Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim tại phường Quyết Thắng, kinh phí đầu tư do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel tài trợ.

Hiện tại, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai công trình trọng điểm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim và Khu mộ Liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Công trình tu bổ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim đang được các đơn vị tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành và tổ chức lễ khánh thành vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2026).

Công trình cải tạo, tu bổ, sửa chữa Khu mộ liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đang được lập, thẩm tra báo cáo kinh tế-kỹ thuật; dự kiến đầu tháng 11/2026 sẽ khởi công xây dựng.

Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị liên quan, đối với các công trình đã được bố trí vốn trong năm 2026 phải rà soát, có kế hoạch chi tiết triển khai bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân vốn theo quy định; hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Được biết, sau khi rà soát, Thái Nguyên có 34 xã, phường đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ với tổng kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 76 tỷ đồng.

Tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để có thể triển khai các công trình trong thời gian tới.

Công tác tri ân, thực hiện các chế độ đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ được Thái Nguyên thực hiện bài bản, đồng bộ, kịp thời.

Trước đó, từ ngày 16/6 đến ngày 10/9, trong vòng 87 ngày đêm, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành khai quật 941 phần mộ tại 49 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh để thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Công tác lấy mẫu đã được tỉnh Thái Nguyên hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch giao.