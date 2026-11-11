Tỉnh Thái Nguyên hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Sau 3 ngày tổ chức, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Các nội dung vận hành cơ chế được tiến hành đúng nguyên tắc, trình tự; cấp ủy, chính quyền các cấp thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cơ quan quân sự, công an và sở, ban, ngành chủ động tham mưu, phối hợp xử lý các tình huống theo chức năng, nhiệm vụ.

Hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong diễn tập.

Đối với các nội dung thực binh, các lực lượng đã tổ chức thực hành sơ tán, phòng tránh, xây dựng vòm phòng không nhân dân, đánh địch tiến công hỏa lực đường không, khắc phục hậu quả; thực binh xử trí tình huống A2 và triển khai căn cứ hậu cần, kỹ thuật, bệnh viện dã chiến. Đặc biệt, nội dung bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không được tổ chức chặt chẽ, hiệp đồng giữa các lực lượng nhịp nhàng, 100% mục tiêu bị tiêu diệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thực binh bắn đạn thật Tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập.

Các đại biểu tặng quà động viên lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không.

Phát biểu tại hội nghị bế mạc, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Cuộc diễn tập đã thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, kiểm nghiệm khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của địa phương trong các trạng thái quốc phòng, đồng thời đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia diễn tập.

Bộ tư lệnh Quân khu 1 tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia diễn tập.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua diễn tập; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, các phương án khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và bảo đảm quốc phòng, an ninh sát với đặc điểm địa bàn. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tỉnh Thái Nguyên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 1, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen 43 tập thể, 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia diễn tập.