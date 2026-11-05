Tinh tế ngôi làng di sản sống nghề gốm mộc bên dòng sông Thu Bồn

Ở đó, đất qua tay người thợ Thanh Hà được nhào nặn hoàn toàn thủ công, giữ trọn sự tinh tế và cái hồn rất riêng mà không cần dùng đến khuôn đúc. Những thế hệ thợ trẻ hôm nay không chỉ trân trọng các giá trị cốt lõi, mà còn không ngừng tìm tòi, sáng tạo để biến những cục đất sét vô tri thành những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Chính nét độc đáo và mộc mạc ấy đã tạo ra một sức hút kỳ diệu, khiến bất kỳ ai trân quý nét đẹp truyền thống cũng phải dừng chân ngắm nhìn./.

Viết Thành