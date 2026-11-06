Tỉnh Tây Ninh sẵn sàng các phương án thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ

Tại các vị trí huấn luyện, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hành các nội dung thực binh, gồm: Tiểu đoàn Bộ binh tập kích địch tạm dừng; đánh địch xâm chiếm biên giới, bảo vệ đồn Biên phòng; triển khai vòm phòng không đánh địch tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ mục tiêu trọng yếu...

Thực hành nội dung tập kích địch tạm dừng.

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Văn Cư ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, phương án thực binh; chú trọng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng xử trí tình huống và hiệp đồng tác chiến. Quá trình huấn luyện phải bám sát ý định diễn tập, sát thực tế chiến đấu, phát huy hiệu quả vũ khí, trang bị được biên chế.

Huấn luyện thực binh nội dung triển khai vòm phòng không đánh địch tiến công hỏa lực đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Thiết bị bay không người lái bị bắn hạ.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần duy trì nghiêm kỷ luật, quy định thao trường; thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong quá trình sử dụng đạn hơi, quả nổ. Sau từng buổi tập phải tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.