Tỉnh Tây Ninh dự kiến khởi công Vành đai 4 TPHCM vào ngày 15-10

Sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH Pacow International, tỉnh Tây Ninh

Ngày 9-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý 3 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4-2026.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, ngoài điểm sáng trong thu ngân sách, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 10 cả nước và đứng đầu khu vực phía Nam.

Phó Giám đốc Sở Tài tỉnh Tây Ninh Đặng Đình Toàn thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại họp báo

Đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh là lĩnh vực công nghiệp, với mức tăng trưởng ước đạt 15,02% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu ước hơn 15,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, Tây Ninh ước đón 7,45 triệu lượt khách du lịch, tăng 18,8% so với cùng kỳ; doanh thu đạt khoảng 6.740 tỷ đồng, tăng 52,8%.

Theo ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trong 3 tháng cuối năm 2026, Tây Ninh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm đạt 10-10,5%. Tỉnh đẩy nhanh các công trình giao thông trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Đại biểu dự họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý 3 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4-2026

"Tỉnh dự kiến khởi công Vành đai 4 TPHCM vào ngày 15-10, khởi công đường Tân An - Bình Hiệp vào tháng 11 và thời gian tới sẽ tiếp tục khởi công các trục giao thông quan trọng như Long An - Tân Ninh, quốc lộ 62", ông Nguyễn Đăng Minh Xuân thông tin thêm.

Tỉnh cũng tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu, cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ và xử lý các dự án chậm triển khai.