Giữa tháng 11/2026, mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm nội dung “khuyên đừng ăn cua”, ghi lại hình ảnh một nhóm người thả cua biển để phóng sinh. Đáng chú ý, phần lời bình trong clip cho rằng việc luộc cua để ăn là cảnh tượng “đại địa ngục”, đồng thời lồng ghép quan niệm mang màu sắc mê tín về mối quan hệ giữa con người và loài cua qua nhiều kiếp.

Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận. Từ một quan điểm mang tính cá nhân về việc ăn chay, phóng sinh và bảo vệ động vật, nội dung đã được diễn đạt theo cách dễ gây cảm giác tội lỗi, phán xét đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng bình thường của người dân.

Trước sự việc, ngày 16/11, UBND tỉnh Cà Mau giao các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, làm rõ nội dung clip có dấu hiệu sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Mỗi người có quyền lựa chọn cách ăn uống, tín ngưỡng và lối sống của mình. Tuy nhiên, quyền thể hiện quan điểm không đồng nghĩa với việc có thể tuỳ tiện gán ghép, quy chụp hoặc đưa ra những nhận định thiếu căn cứ, tác động tiêu cực đến một ngành hàng đang gắn với sinh kế của hàng chục ngàn hộ dân.

Cua biển là một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh Cà Mau.

Cua biển là một trong những ngành hàng chủ lực, tạo nên thương hiệu và lợi thế kinh tế của Cà Mau. Vì vậy, khi thông tin sai lệch được lan truyền rộng rãi không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức người tiêu dùng mà còn có thể tác động đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ và đời sống người nuôi cua.

Một ví dụ khác là những thông tin gây tranh cãi, thậm chí xuyên tạc về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026.

Đây là đạo luật liên quan trực tiếp đến quyền con người, sức khoẻ, sự tự nguyện và những vấn đề nhạy cảm về đạo đức, nhân văn. Chính vì vậy, khi dự luật được thảo luận, những nội dung liên quan đến độ tuổi đăng ký hiến, quyền quyết định của cá nhân, trách nhiệm của người đại diện và cơ chế lấy, ghép mô, tạng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Tuy nhiên, từ những nội dung còn đang được thảo luận trong quá trình xây dựng luật, một số thông tin trên mạng xã hội đã suy diễn hoặc diễn giải theo hướng gây lo ngại, khiến người tiếp nhận dễ hiểu sai bản chất chính sách.

Điều cần khẳng định là, Quốc hội đã thông qua luật sau quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và có hiệu lực từ ngày 1/1/2028. Các quy định được thiết kế nhằm mở rộng cơ hội hiến, ghép mô, tạng, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm tính tự nguyện, khách quan, công bằng và minh bạch.

Ảnh tạo bởi AI.

Đáng chú ý, những nội dung gây tranh luận trong quá trình xây dựng luật, trong đó có đề xuất liên quan đến người chưa thành niên, đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội thông qua. Vì vậy, việc lấy một đề xuất từng xuất hiện trong quá trình thảo luận để khẳng định đó là quy định cuối cùng của luật là cách truyền tải thiếu chính xác, dễ gây hiểu lầm.

Đối với một chính sách có tác động sâu rộng như hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, người dân có quyền tìm hiểu, đặt câu hỏi, bày tỏ băn khoăn và giám sát quá trình thực thi. Tuy nhiên, sự phản biện cần dựa trên văn bản chính thức, thông tin đầy đủ và lập luận có căn cứ.

Hai câu chuyện, một liên quan đến ngành hàng đặc trưng của địa phương, một liên quan đến chính sách pháp luật cấp quốc gia, cho thấy tin giả và thông tin xuyên tạc có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức. Điểm chung là người tiếp nhận dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, chia sẻ trước khi kiểm chứng.

Do đó, trước mỗi thông tin gây chú ý, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích kinh tế, sức khoẻ, quyền con người và chính sách pháp luật, mỗi người cần tự đặt ra những câu hỏi: Thông tin xuất phát từ đâu? Có được cơ quan chức năng hoặc nguồn tin chính thống xác nhận không? Nội dung có đầy đủ bối cảnh hay chỉ là một đoạn trích? Có dấu hiệu kích động sợ hãi, phẫn nộ hoặc thúc giục chia sẻ hay không?

Đối với thông tin về chính sách, cần ưu tiên tra cứu văn bản pháp luật đã được ban hành, thông tin từ Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chuyên môn. Đối với những vấn đề liên quan đến sản phẩm, ngành hàng, cần tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn và nguồn tin có trách nhiệm thay vì vội vàng kết luận từ một clip lan truyền.