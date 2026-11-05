Tỉnh Sơn La quy hoạch, xây dựng trụ sở, trường bắn, thao trường của ban CHQS cấp xã

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về vị trí quy hoạch, tiêu chuẩn diện tích, quỹ đất quốc phòng, khả năng cân đối vốn và tiến độ triển khai Đề án. Trong đó, việc đầu tư đồng bộ hệ thống trụ sở, thao trường, trường bắn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cơ chế huy động nguồn lực phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.

Theo phương án được thảo luận, ngoài ngân sách tỉnh dự kiến cân đối để thực hiện, phần kinh phí còn lại sẽ được nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, trước mắt tham mưu báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét. Cùng với đó, các địa phương tập trung rà soát tài sản công dôi dư, ưu tiên tận dụng, cải tạo các cơ sở hiện có; chủ động chuẩn bị quỹ đất, cập nhật các vị trí quy hoạch vào đồ án quy hoạch chung cấp xã, bảo đảm quản lý chặt chẽ và tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tính đến ngày 15-10, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã nhận được ý kiến tham gia của 75/75 xã, phường và 35/38 sở, ngành. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung Đề án, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất quốc phòng.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, vai trò của Hội đồng Cung cấp KVPT tỉnh tiếp tục được thể hiện rõ trong việc kết nối, phối hợp giữa cơ quan quân sự với các sở, ngành và chính quyền địa phương; huy động, tham mưu bảo đảm các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Đây không chỉ là yêu cầu về cơ chế phối hợp mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi công trình được đầu tư đều phát huy hiệu quả thiết thực.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị Bộ CHQS tỉnh Sơn La phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện Đề án, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất Quân khu 2 báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư.

Các xã, phường chủ động rà soát quy hoạch, hiện trạng tài sản công, đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án.