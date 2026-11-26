Tỉnh Sơn La làm việc với Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Trung Dã Nam Phương (Trung Quốc).

Đồng chí Nguyễn Thành Công phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Trung Dã Nam Phương thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị. Theo đó, doanh nghiệp có tiền thân là đơn vị thuộc Bộ Gang thép Trung Quốc, hiện là thành viên nòng cốt của Tập đoàn Ngũ Khoáng, là đơn vị thiết kế hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp. Với khoảng 70 năm kinh nghiệm hoạt động, doanh nghiệp có thế mạnh về tư vấn, thiết kế, kỹ thuật công nghiệp, tài nguyên nước và phát triển năng lượng mới. Công ty bày tỏ mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư tại Sơn La, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng mới, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện) và xây dựng hạ tầng công nghiệp phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Trung Dã Nam Phương (Trung Quốc) phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm của Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Trung Dã Nam Phương đối với tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Sơn La. Đồng chí khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng giới thiệu tiềm năng, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Trung Dã Nam Phương quan tâm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ, vật liệu hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất phát điện, tối ưu hóa giá trị khai thác và kéo dài thời gian vận hành đối với các công trình thủy điện hiện có. Đồng thời, nghiên cứu cơ hội đầu tư vào các dự án điện gió, điện mặt trời tập trung và ứng dụng công nghệ trong phát triển các dự án điện sinh khối, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, bền vững. Công ty cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về môi trường đầu tư, tiềm năng và các dự án cụ thể của tỉnh; sớm có đề xuất hợp tác thiết thực, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư.