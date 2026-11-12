Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Leningrad (Liên bang Nga): Ký kết Thỏa thuận hợp tác

Tham dự ký kết, về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Về phía tỉnh Leningrad có ông Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad; bà Anna Aleksandrovna Danilyuk, Phó Thống đốc và đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

Quang cảnh buổi hội đàm cấp cao giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh: T.Đ

Trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác với chính quyền tỉnh Leningrad, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự hội đàm cấp cao giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tham dự hội đàm cấp cao giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh: T.Đ

Việc UBND tỉnh Quảng Trị và chính quyền tỉnh Leningrad ký kết Thỏa thuận hợp tác là một trong những hoạt động cụ thể triển khai kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần hiện thực hóa những nhận thức chung và định hướng hợp tác quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả thông qua hợp tác giữa các địa phương.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Quảng Trị và Leningrad, tạo lập khuôn khổ hợp tác chính thức, lâu dài, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển và lợi ích của mỗi địa phương.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh: T.Đ

Quảng Trị và Leningrad có nhiều nét tương đồng về vị trí địa kinh tế, tiềm năng phát triển kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng, logistics và du lịch. Tỉnh Leningrad nằm ở phía Tây Bắc Liên bang Nga, tiếp giáp biển Baltic, là một trong những địa bàn công nghiệp và đầu mối giao thông, logistics quan trọng của Nga, có thế mạnh về công nghiệp chế biến, hóa dầu, đóng tàu, cảng biển và khoa học-công nghệ. Trong khi đó, Quảng Trị có vị trí chiến lược trên trục giao thông Bắc-Nam và Hành lang kinh tế Đông-Tây, sở hữu tiềm năng lớn về cảng biển nước sâu, năng lượng, kinh tế biển, thương mại-logistics và du lịch, đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng và đầu mối kết nối kinh tế quan trọng của khu vực miền Trung.

Đặc biệt, hai địa phương còn có sự đồng cảm sâu sắc từ những giá trị lịch sử và khát vọng hòa bình. Nếu Quảng Trị là vùng đất biểu tượng của ý chí đấu tranh vì độc lập, thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, thì Leningrad gắn liền với tinh thần kiên cường, bất khuất của Nhân dân Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những giá trị lịch sử và sự tương đồng về định hướng phát triển, cùng các thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, là nền tảng thuận lợi để hai bên vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thiết thực, lâu dài.

Đối với Quảng Trị, thỏa thuận hợp tác với Leningrad mở ra cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản lý, công nghệ, nguồn lực và thị trường của Liên bang Nga - Ảnh: T.Đ

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên ba nhóm lĩnh vực chính: Thương mại-kinh tế, khoa học-kỹ thuật và văn hóa-xã hội. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm công nghiệp, thương mại, đầu tư; năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng; xây dựng, giao thông vận tải, nhà ở và dịch vụ công ích; nông nghiệp và phát triển nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghệ thông tin, chuyển đổi số; văn hóa, du lịch, thông tin đại chúng, công tác thanh niên, thể dục-thể thao; giáo dục, y tế, an sinh xã hội; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khác cùng quan tâm.

Đối với Quảng Trị, hợp tác với Leningrad mở ra cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản lý, công nghệ, nguồn lực và thị trường của Liên bang Nga, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh như năng lượng, công nghiệp, cảng biển-logistics, du lịch, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nghiên cứu triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Để thúc đẩy triển khai hiệu quả thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn công tác, chuyên gia, kết nối doanh nghiệp; nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động và cơ chế phối hợp phù hợp; hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hội chợ, triển lãm, giao lưu văn hóa và hợp tác khoa học-công nghệ.

Các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị và ông Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: T.Đ

Thỏa thuận có thời hạn 5 năm và có hiệu lực kể từ ngày hai bên nhận được văn bản thông báo cuối cùng về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định.

Trên cơ sở thỏa thuận được ký kết, UBND tỉnh Quảng Trị và chính quyền tỉnh Leningrad sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, hoạt động và dự án khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Quảng Trị và Leningrad mà còn thể hiện sự năng động của các địa phương hai nước trong việc hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; chủ động triển khai các định hướng, cam kết cấp cao; góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới.