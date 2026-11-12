Tỉnh Quảng Trị và Savannakhet (Lào) phối hợp quản lý, bảo vệ và thúc đẩy giao thương hợp pháp qua biên giới chung

Ngày 12/11, tại khu vực biên giới Lao Bảo - Densavan, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức tuần tra song phương, kiểm tra đường biên giới, các mốc quốc giới 604, 605, 606 và đoạn biên giới trên sông Sê Pôn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn trực tiếp tham dự tuần tra. Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn trực tiếp tuần tra cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng hai bên cùng tham dự.

Lực lượng tuần tra song phương hai tỉnh tổ chức tuần tra song phương, kiểm tra đường biên giới, các mốc quốc giới. Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị

Tuần tra song phương đoạn biên giới trên sông Sê Pôn. Ảnh: Hoài Nam.

Tại các mốc quốc giới 604, 605, 606 lực lượng tuần tra hai bên phối hợp kiểm tra tình trạng mốc giới, giới thiệu đặc điểm địa hình, hướng đi của đường biên và công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đáng chú ý, khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavan là địa bàn có vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, thương mại, xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu giữa hai nước. Đoàn đã tìm hiểu tình hình quản lý, bảo vệ biên giới, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đồng thời trao đổi những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế, thương mại khu vực cửa khẩu.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn công tác đã tuần tra song phương trên đoạn biên giới sông Sê Pôn, từ khu vực Chốt 18 đến Chốt 25. Trên tuyến sông có địa hình phức tạp, nhiều bến qua lại truyền thống và hoạt động giao thương của cư dân hai bên, lực lượng chức năng đã phối hợp quan sát, nắm tình hình, kiểm tra các khu vực dân cư, bến sông và những vị trí cần tăng cường quản lý. Qua đó, nhận diện những khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet ký kết biên bản tuần tra song phương. Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị

Tại hội nghị trao đổi sau tuần tra, lãnh đạo hai tỉnh đã đánh giá tình hình phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời thống nhất nhiều định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng duy trì cơ chế trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả tuần tra song phương; tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới qua lại thăm thân, giao thương hợp pháp gắn với kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh; nghiên cứu phát triển hệ thống cửa khẩu, hạ tầng kết nối trên tuyến sông Sê Pôn và thúc đẩy xây dựng Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung.

Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép.

Thông qua hoạt động tuần tra song phương, công tác phối hợp nghiệp vụ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước được góp phần nâng cao hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để lãnh đạo hai tỉnh trực tiếp nắm bắt thực tiễn, trao đổi và thống nhất những giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Quảng Trị và Savannakhet tiếp tục khẳng định quyết tâm cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.