Tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng NVQS tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ngay từ đầu năm, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến ngày 4-11, toàn tỉnh có 40/77 xã, phường hoàn thành sơ tuyển sức khỏe NVQS.

Khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Để bảo đảm công tác sơ tuyển chặt chẽ, đúng quy định, các địa phương tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ về tiêu chuẩn sức khỏe, quy trình sơ tuyển, phương pháp ghi phiếu và nhận diện những trường hợp cần khám chuyên sâu. Ban CHQS cấp xã phối hợp với Công an, trạm y tế và các ban, ngành liên quan rà soát nguồn, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, thống nhất lịch và phương án tổ chức sơ tuyển. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm công tác sơ tuyển công khai, dân chủ, khách quan.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Năm 2027, công tác tuyển quân tiếp tục được triển khai phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu, hướng dẫn, kiểm tra; cấp xã trực tiếp quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển, phối hợp khám sức khỏe, xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ công dân. Ban CHQS cấp xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân tại cơ sở.

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.