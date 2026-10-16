Tỉnh Quảng Trị: Công nghiệp giữ vai trò động lực tăng trưởng

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực

Sau 9 tháng năm 2026, kinh tế tỉnh Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý III/2026, tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,57%, cho thấy đà tăng trưởng có dấu hiệu cải thiện trong giai đoạn cuối quý III.

Sau 9 tháng năm 2026, tỉnh Quảng Trị tăng trường GRDP ước tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước

Trong bức tranh chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò quan trọng, trong khi thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà phát triển. Khu vực dịch vụ tăng 7,53%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,8% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát tăng 12,2%, phản ánh nhu cầu lưu thông hàng hóa và sử dụng dịch vụ tiếp tục mở rộng.

Du lịch cũng là điểm sáng của nền kinh tế địa phương. Trong 9 tháng, Quảng Trị đón khoảng 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy tiềm năng khai thác các sản phẩm du lịch gắn với di sản lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và kinh tế biển, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển các ngành dịch vụ liên quan.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, tiếp tục giữ vai trò ổn định sản xuất và bảo đảm sinh kế. Sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 393.698 tấn, tăng 6%; sản lượng thủy sản đạt 113.700,8 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Việc duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định tạo cơ sở để tỉnh tiếp tục cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao chất lượng, tăng cường liên kết chuỗi và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Về nguồn lực phát triển, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/9/2026 đạt 9.184 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 1.113 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng, với tổng vốn đăng ký 11.974 tỷ đồng. Những kết quả này góp phần bổ sung nguồn lực cho đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao chất lượng, tính bền vững của nền kinh tế. Quảng Trị tiếp tục khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế biển, năng lượng và Hành lang kinh tế Đông - Tây; đồng thời tăng cường kết nối giữa sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng

Công nghiệp đang là một trong những động lực nổi bật của kinh tế Quảng Trị. Trong 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,51%; riêng ngành công nghiệp tăng 17,87%. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 14,3% so với cùng kỳ, phản ánh sự cải thiện của hoạt động sản xuất và đóng góp ngày càng rõ nét của công nghiệp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Kết quả này gắn với nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và từng bước phát huy lợi thế về năng lượng, hạ tầng cảng biển, logistics. Một số công trình quan trọng ghi nhận bước tiến mới, trong đó Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La giai đoạn 1 đi vào vận hành; các bến cảng số 1 và số 2 thuộc Cảng Mỹ Thủy được đưa vào khai thác; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vận hành chạy thử và Thủy điện La Trọng phát điện thương mại.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã được vận hành chạy thử

Việc đưa các công trình vào vận hành, khai thác góp phần bổ sung năng lực cung ứng năng lượng, nâng cao khả năng vận chuyển hàng hóa và tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để Quảng Trị tăng cường liên kết giữa khu kinh tế, khu công nghiệp với hệ thống giao thông, cảng biển và thị trường trong nước, quốc tế, từng bước chuyển hóa lợi thế về vị trí địa lý thành năng lực cạnh tranh và giá trị kinh tế.

Bên cạnh phát triển công nghiệp năng lượng, tỉnh Quảng Trị cũng chú trọng nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất, khuyến khích chế biến sâu, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư. Việc thu hút dự án cần đi đôi với yêu cầu về công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc trong quý IV

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Trị vẫn đối mặt với không ít thách thức trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Theo đánh giá tại hội nghị thường kỳ UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án tiếp tục cần được tập trung xử lý.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh Quảng Trị xác định trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Việc phân công rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và chủ động giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở được xem là giải pháp cần thiết để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, hạn chế tình trạng dự án chậm tiến độ.

Cùng với đó, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cần gắn với nâng cao chất lượng điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp. Tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày 12/10/2026, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh định hướng phát triển các trụ cột gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp ổn định hoạt động và mở rộng đầu tư.

Với GRDP 9 tháng tăng 8,42%, công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao và thương mại, du lịch tiếp tục khởi sắc, Quảng Trị đang có những nền tảng quan trọng để tăng tốc trong quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 9–10% trong năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.