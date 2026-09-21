Tỉnh Quảng Trị có tân Bí thư, Phó Bí thư

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: Quốc Việt.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn. Ảnh: Quốc Việt.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng tập thể lãnh đạo, Nhân dân, các lực lượng trên địa bàn tỉnh này sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học chuyên ngành Quản lý xã hội.

Trước khi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng chí Vương Quốc Tuấn từng kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Bắc Ninh cũ (nay là thành phố Bắc Ninh) như Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh. Từ tháng 11/2025 đến 9/2026, ông Tuấn là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương. Ảnh: Quốc Việt.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Phương từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông cũ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) như Chánh Văn phòng bộ, Chánh Thanh tra bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Năm 2023, ông Phương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập với Bộ KH&CN, ông Phương tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&CN mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.