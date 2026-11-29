Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây lần thứ 13 tại Nam Ninh ngày 26/11. (Ảnh: Vương Dĩ Chiếu)

Đại hội đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) lần thứ 13 đã được tổ chức tại Nam Ninh từ ngày 26-29/11.

Đại hội đã vạch ra kế hoạch phát triển của Quảng Tây trong 5 năm tới.

Báo cáo của Đại hội nêu rõ rằng địa phương này sẽ tiếp tục mở cửa cả trong nước và quốc tế để phục vụ tốt hơn cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN gắn kết hơn. Báo cáo cũng đề xuất, Quảng Tây sẽ tận dụng việc hoàn thành và khai thông kênh đào Bình Lục để tạo ra những cơ hội mới cho hợp tác Trung Quốc-Việt Nam.

Đối với Việt Nam, một quốc gia có vị trí địa lý núi liền núi, sông liền sông Trung Quốc, vòng kế hoạch phát triển mới của Quảng Tây gửi đi một tín hiệu rõ ràng: các kênh giao thông thông suốt hơn, nền tảng lớn hơn và hợp tác sâu rộng hơn.

Trong 5 năm qua, các cuộc gặp gỡ nhân dịp Tết Nguyên đán giữa Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Bí thư 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã trở nên thường xuyên, với những cuộc trao đổi thường xuyên như thăm thân, tạo ra một kênh liên lạc cấp cao ổn định cho hợp tác biên giới, thương mại và giao lưu văn hóa.

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN đã liên tục được nâng cấp về năng lực nền tảng, việc xây dựng Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN 3.0 đang được tiến hành tích cực.

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng những nền tảng này để kết nối dễ dàng hơn với thị trường Trung Quốc và các chuỗi công nghiệp khu vực.

Việc xây dựng các hành lang giao thông đang giúp khoảng cách giữa hai bên xích lại gần nhau hơn. Quảng Tây đang điều phối phát triển đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không và dịch vụ bưu chính, thúc đẩy phát triển đồng bộ các cảng biển và cửa khẩu biên giới, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ, cảng biển và cảng thông minh xuyên biên giới.

Các khu công nghiệp cửa khẩu biên giới và khu hợp tác công nghiệp Khâm Châu-Phòng Thành Cảng đang tiến tới đạt tiêu chuẩn cao, liên tục tăng cường chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng xuyên khu vực và xuyên biên giới hướng tới ASEAN.

Đối với các vùng biên giới của Việt Nam, điều này có nghĩa là thủ tục hải quan thuận tiện hơn, chi phí logistics dễ kiểm soát hơn và hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho hợp tác công nghiệp xuyên biên giới. Với việc khai thông kênh đào Bình Lục, nhu cầu tiếp cận đường biển ở Tây Nam Trung Quốc được đáp ứng tốt hơn, hàng hóa từ Việt Nam và các nước ASEAN khác có thêm một kênh hiệu quả để vào thị trường Trung Quốc.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Quảng Tây đang đẩy mạnh nỗ lực xây dựng nền tảng hợp tác AI cao cấp với các nước ASEAN, thành lập Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc-ASEAN và thúc đẩy triển khai các ngành công nghiệp thương mại điện tử AI xuyên biên giới, dựa trên lộ trình phát triển khác biệt “Nghiên cứu và phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, tích hợp tại Quảng Tây và ứng dụng tại ASEAN.”

Việt Nam cũng đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực như ứng dụng thông minh, thương mại điện tử và năng lực tính toán xuyên biên giới rất hứa hẹn.

Giao lưu thương mại và văn hóa sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với các thương hiệu đặc sắc như “Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây” ngày càng được biết đến rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao từ Việt Nam và các nước ASEAN khác; thương hiệu “du học tại Quảng Tây” sẽ tiếp tục được củng cố, việc xây dựng trung tâm đổi mới hợp tác giáo dục với ASEAN sẽ được đẩy nhanh; phim ngắn Quảng Tây sẽ vươn tầm quốc tế, sự hội nhập sâu rộng về văn hóa và du lịch giữa Quảng Tây và Việt Nam sẽ mang đến cho du khách Việt Nam những trải nghiệm xuyên biên giới phong phú hơn.

Hướng tới tương lai, Quảng Tây sẽ tuân thủ các nỗ lực phối hợp về “kết nối cứng, kết nối mềm, kết nối mạng và kết nối thông minh” để thúc đẩy xây dựng đường sắt xuyên biên giới, đường cao tốc, cảng biển, cửa khẩu thông minh..., đẩy nhanh nâng cấp và phát triển Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN, xây dựng và tận dụng tốt Cục Xuất nhập khẩu Doanh nghiệp Truyền thông Quốc tế Nam Ninh, tham gia sâu vào hợp tác giữa sông Lan Thương-sông Mekong và Khu Tăng trưởng phía Đông Trung Quốc-ASEAN, thúc đẩy xây dựng chung một nền tảng giao dịch dữ liệu và khám phá việc xây dựng một trung tâm điều độ điện toán xuyên biên giới.

Với việc kênh đào đã khai trương, khoảng cách giữa núi và biển không còn là rào cản. Quảng Tây, với tinh thần cởi mở và đổi mới, đang chung tay với các nước láng giềng như Việt Nam để không ngừng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối, thương mại, giao lưu văn hóa và phát triển xanh, cùng nhau viết nên một chương mới trong việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN gắn kết hơn.

Với việc kênh đào đã khai trương, khoảng cách giữa núi và biển không còn là rào cản. Quảng Tây sẽ tận dụng kênh đào Bình Lục như một tuyến đường kết nối và giao lưu địa phương như một cầu nối, cùng hợp tác với Việt Nam để chuyển đổi lợi thế vận tải của mình thành lợi thế hợp tác, cùng nhau viết nên một chương mới trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN gắn kết hơn./.