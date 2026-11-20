Tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau
Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm quyền lợi cho các nhóm dân cư. Nguồn lực được ưu tiên dành cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người lao động và những hoàn cảnh yếu thế. Không chỉ mở rộng diện bao phủ, địa phương còn chú trọng nâng mức hỗ trợ, từng bước xây dựng hệ thống an sinh toàn diện, góp phần bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/tinh-quang-ninh-trien-khai-dong-bo-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-d37632.html