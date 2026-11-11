Tỉnh Quảng Ngãi đã di dời 113 hộ dân khỏi nơi nguy hiểm

Lực lượng chức năng vận động và hỗ trợ người dân đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 11/11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương đã vận động, sơ tán toàn bộ 96 hộ dân tại khu vực chân đồi nguy cơ sạt lở cao thuộc điểm nhóm Đăk Rế (thôn Mường Hoong) về Hội trường Ủy ban nhân dân xã; 17 hộ của thôn Tăk Min về tránh trú tại Nhà rông của thôn.

Ngay trong đêm 10/11, chính quyền địa phương đã cử các lực lượng chức năng tiếp cận, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ toàn bộ 96 hộ dân với 336 nhân khẩu nằm dưới chân núi Đăk Rế (thôn Mường Hoong) ra khỏi nơi nguy hiểm; đồng thời, Ủy ban nhân dân xã cung cấp chăn màn, đồ ăn, nước uống và theo dõi sức khỏe của bà con. Xã cũng tiếp tục khảo sát và vận động người dân di dời khẩn cấp về các điểm an toàn khác trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, theo ông Đinh Xuân Hòa, việc đưa các hộ dân về tạm cư tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã là giải pháp ứng phó khẩn cấp trong thời điểm thiên tai diễn ra. Thực tế, địa chất tại điểm nhóm Đăk Rế (thôn Mường Hoong) và tuyến đường điểm nhóm Ngọc Nang-Tu Răng đã đứt gãy, nứt, nguy cơ sạt lở đồi đè lấp là rất cao và không thể an cư tại chỗ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng lâu dài cho nhân dân và ổn định đời sống kinh tế xã hội địa phương, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành xem xét, khảo sát địa chất và phê duyệt Dự án di dời dân cư khẩn cấp tại điểm nhóm Đăk Rế và tuyến đường Ngọc Nang.

Cùng với đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách dự phòng để đầu tư hạ tầng khu tái định cư tập trung (hoặc bố trí tái định cư xen ghép) cho 10 hộ dân điểm nhóm Đăk Rế và các hộ thuộc điểm nhóm nguy cơ cao tại Ngọc Nang.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, từ sáng 10/11, trên địa bàn xã Ngọc Linh đã xảy ra mưa vừa đến mưa trung bình kéo dài liên tục, lượng mưa đo được phổ biến từ 150mm đến 170mm. Qua quá trình khảo sát, lực lượng chức năng xã Ngọc Linh đã xác định khu vực dân cư dưới chân núi Đăk Rế đã xuất hiện các vết nứt trên triền đồi, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng đến 96 hộ dân.

Với tinh thần chủ động theo phương châm “bốn tại chỗ," Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh đã chỉ đạo các đơn vị, tuyên truyền vận động nhân dân di dời khẩn cấp./.