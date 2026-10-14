Tình quân dân trong đêm tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tối 13/10, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM) đón hàng nghìn người đến tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tri ân". Trong dòng người ấy có những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh và rất nhiều người dân đã sống gần trọn cuộc đời trong hòa bình và cả những học sinh đang ở tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

Mỗi người đến với chương trình bằng một tâm tình riêng. Nhưng khi những giai điệu tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ vang lên, tất cả cùng gặp nhau ở lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Đêm nghệ thuật diễn ra trước lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ truy điệu và an táng được tổ chức ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tri ân". Ảnh: Mimosa

Tấm lòng hướng về các Anh hùng

Trong đoàn đại biểu phường Bình Lợi tham dự chương trình, bà Trần Thị Kim Dung (70 tuổi), thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, không giấu được sự xúc động khi biết có hàng trăm hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ngay tại công viên.

Bà Dung kể, trước đây bà chỉ nghe mọi người nhắc đến hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, chứ chưa tìm hiểu tường tận. Đến khi tham dự chương trình, biết thêm về hành trình đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ, bà vô cùng vừa xúc động.

Với người phụ nữ đã đi qua nhiều thập kỷ của cuộc đời, việc tưởng nhớ những người hy sinh vì đất nước là điều gần gũi, tự nhiên, bắt nguồn từ đạo lý uống nước nhớ nguồn.

"Phải có những người đi trước, có ông bà, tổ tiên thì mới có chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, việc tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh cho đất nước là điều rất ý nghĩa" - bà Dung bày tỏ.

Bà Trần Thị Kim Dung (bìa trái) cùng các hội viên phụ nữ phường tham gia chương trình. Ảnh: Mimosa

Lời chia sẻ mộc mạc ấy cũng là tình cảm của nhiều người dân có mặt trong đêm nghệ thuật. Không phải ai cũng từng chứng kiến chiến tranh, không phải ai cũng biết rõ câu chuyện về những người đã nằm lại dưới lòng đất suốt gần sáu thập kỷ. Nhưng lòng biết ơn vẫn hiện diện, giản dị và chân thành.

Cũng trong dòng người tham dự chương trình, Đại tá Trần Văn Cư, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 4, hiện sinh sống tại phường Hòa Hưng, mang theo những suy nghĩ của một người lính từng gắn bó với quân đội.

Ông Cư cho biết thường xuyên theo dõi hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng mỗi khi đi tập thể dục ngang qua khu vực này.

Theo ông, chương trình nghệ thuật "Khúc tri ân" không chỉ tưởng nhớ những người đã hy sinh mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến cuộc đời cho độc lập, tự do của đất nước.

Điều ông trăn trở là trên khắp cả nước vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt, nhiều người chưa xác định được danh tính.

Ông mong công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời người dân tích cực cung cấp thông tin, góp phần giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm thêm những người còn nằm lại. Bởi sau mỗi cuộc tìm kiếm thành công còn là niềm an ủi dành cho những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi tin người thân suốt nhiều thập kỷ.

Từ ký ức người lính đến niềm tự hào của tuổi trẻ

Với Đại tá Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, những tháng qua là khoảng thời gian đặc biệt.

Ông cho biết, trong suốt ba tháng, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Hưng đã tích cực phối hợp với các lực lượng thuộc khối Mặt trận và cơ quan quân sự địa phương, hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Đại tá Trần Văn Cư (trái) và Đại tá Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Mimosa

Chứng kiến cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tìm kiếm miệt mài làm việc ngày đêm, ông Nam càng thấm thía ý nghĩa của hành trình đưa những người đồng đội năm xưa trở về.

Theo ông, với những cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn, hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn là trách nhiệm và tình cảm đối với những người đã hy sinh.

"Chúng tôi rất tự hào, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm của những người đang sống trên địa bàn có Công viên văn hóa Lê Thị Riêng" - ông Nam chia sẻ.

Điều ông Nam mong mỏi nhất là các liệt sĩ được an nghỉ trang nghiêm, danh tính từng người sớm được xác định, để những gia đình còn chờ đợi có thêm hy vọng đón người thân trở về.

Nếu những cựu chiến binh đến với "Khúc tri ân" bằng ký ức và tình đồng đội, thì Mai Anh Thư, 17 tuổi, học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, phường Xuân Hòa, lại mang đến những cảm xúc rất trong trẻo của thế hệ sinh ra khi đất nước đã hòa bình.

Là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Anh Thư được lựa chọn đại diện học sinh nhà trường tham dự chương trình. Cô học trò kể rằng mình vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc khi nhận được thông tin.

"Con cảm thấy rất vinh dự. Khi biết mình được chọn tham dự chương trình, con bồi hồi lắm, vì đây là một hoạt động rất ý nghĩa" – trò Anh Thư chia sẻ.

Trước đó, qua báo chí và truyền hình, Anh Thư đã theo dõi thông tin về hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Học sinh Anh Thư thấy mình thật vinh dự và hạnh phúc khi được chọn tham gia chương trình "Khúc tri ân". Ảnh: Mimosa

Nhưng điều khiến Anh Thư xúc động nhất không chỉ là hành trình tìm lại những người đã khuất, mà còn là tuổi đời của những người lính năm xưa.

"Con cảm thấy rất tự hào về các Anh hùng liệt sĩ của đất nước mình. Các cô chú, các anh chị khi ấy còn rất trẻ nhưng đã sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Nhờ vậy mà hôm nay con được sống, học tập và lớn lên trong hòa bình" - Anh Thư bày tỏ.

Lời tâm sự của cô học trò 17 tuổi khiến câu chuyện tri ân trở nên gần gũi hơn. Bởi ở độ tuổi của em hôm nay, nhiều người lính năm xưa đã rời mái trường, xa gia đình, bước vào chiến trường và mãi mãi không trở về.

Những người trẻ hôm nay, như Anh Thư vậy, được tiếp tục những ước mơ còn dang dở ấy, trong một đất nước hòa bình.

Từ người cựu chiến binh đau đáu mong tìm được đồng đội, người phụ nữ muốn hiểu thêm về sự hy sinh của thế hệ đi trước, đến cô học trò biết trân quý cuộc sống bình yên, tất cả đã góp những tình cảm chân thành vào lời tiễn biệt.

Hôm nay, ngày 14/10, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM an táng. Sau gần sáu thập kỷ nằm lại trong lòng đất, các anh được trở về nơi an nghỉ trong tình cảm của quân và dân thành phố.

Và có lẽ, lời tri ân sâu sắc nhất dành cho những người đã khuất chính là khi các thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, gìn giữ những giá trị mà các anh đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và cuộc đời mình.