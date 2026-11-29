Cán bộ Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trịnh Tường và cán bộ thôn tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Phạm Quang Thảo

Trao sinh kế, gieo mầm hy vọng

Năm 2026 dần khép lại với những dấu ấn đặc biệt đậm nét trong công tác vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Trịnh Tường. Bằng sự năng động, tận tâm, đơn vị đã trở thành cầu nối vững chắc, phối hợp nhịp nhàng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, câu lạc bộ thiện nguyện và nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc. Kết quả của sự chung tay ấy là hơn 5.000 suất quà cùng một lượng lớn tiền mặt đã được trao tận tay cho trẻ em, học sinh, hộ nghèo, gia đình chính sách và các mảnh đời yếu thế. Tổng trị giá của các hoạt động hướng về đồng bào khu vực biên giới này lên tới trên 2,2 tỷ đồng.

Điểm sáng lớn nhất trong năm nay chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy làm dân vận, đó là kết hợp hài hòa giữa việc hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt và nỗ lực tạo sinh kế bền vững, giúp người dân tự chủ, ổn định cuộc sống lâu dài. Nói về cách làm này, Trung tá Phạm Quang Thảo, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường bộc bạch: “Địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, vì vậy, công tác dân vận không thể chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng đến sinh kế bền vững, giúp người dân chủ động vươn lên. Với tinh thần chân thành, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đồng hành và hướng dẫn bà con phát triển sản xuất; hiệu quả thiết thực nhất là đời sống ngày càng ổn định, niềm tin và sự gắn bó giữa quân với dân ngày càng bền chặt”.

Tinh thần hỗ trợ lâu dài được cụ thể hóa thông qua mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”, được Đồn Biên phòng Trịnh Tường duy trì thường xuyên. Mô hình hướng đến hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong năm 2026, tổng trị giá hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng. Để giúp người dân phát triển sản xuất, đơn vị vận động trao tặng 5.000 cây giống, 8 máy cày, 6 con lợn giống và 1.500 con gà giống. Đồn còn tặng 30 xe đạp cho học sinh khó khăn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và công trình vệ sinh, đồng thời tặng xe lăn, đồ dùng thiết yếu, học bổng và sách vở.

Dưới bàn tay chăm sóc của đồng bào và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, những “hạt mầm” sinh kế nhanh chóng đơm hoa kết trái. Câu chuyện của gia đình anh Lầu A Tính ở thôn San Hồ là một minh chứng. Từ sự hỗ trợ lợn giống ban đầu của đồn, đàn lợn của gia đình anh đã sinh trưởng mạnh mẽ, phát triển lên 8 con và bắt đầu có sản phẩm xuất chuồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Cùng thôn San Hồ, gia đình anh Tráng A Chứ đón niềm vui lớn khi được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng, che chở cả gia đình khỏi mùa đông buốt giá. Hay như gia đình cháu Giàng A Anh ở thôn Tùng Chỉn cũng được bộ đội hỗ trợ xây chuồng nuôi, tặng lợn giống cùng nhu yếu phẩm thiết yếu để vực dậy cuộc sống.

Đặc biệt, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn hiện lên như những người cha chở che cho mảnh đời bất hạnh. Câu chuyện về ba cháu nhỏ mồ côi con anh Giàng A Khoa ở thôn Tân Giang khiến lòng người xót xa: Mẹ bỏ đi, bố đuối nước tử vong, các cháu bơ vơ giữa dòng đời. Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 41 triệu đồng giúp gia đình vượt qua cơn bĩ cực trước mắt. Hơn thế, với tư duy lo cho tương lai dài hạn, đơn vị đã trao tặng 100 con gà giống tạo nguồn sinh kế lâu dài. Bằng sự quan tâm, chỉ bảo của các chú bộ đội, đến nay, các cháu đã phát triển đàn gà, mở ra hy vọng mới cho tương lai.

Điểm tựa bình yên và niềm tin sắt son của nhân dân

Bên cạnh phát triển kinh tế, hành trình “gieo chữ”, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho đồng bào cũng được Đồn Biên phòng Trịnh Tường triển khai toàn diện. Nhận thức rõ, chỉ có giáo dục mới “cắt đứt” vòng lặp đói nghèo, đơn vị đã tổ chức 1.200 suất ăn dinh dưỡng chất lượng cho trẻ em vùng biên, kết hợp trao tặng sách vở, đồ dùng học tập. Đồn đang duy trì nhận nuôi và đỡ đầu 10 cháu học sinh, gồm 2 cháu là con nuôi, 7 cháu thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và 1 cháu thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trịnh Tường và các nhà hảo tâm tặng nhu yếu phẩm cho người dân trong Chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”. Ảnh: Phạm Quang Thảo

Trong năm 2026, tình quân dân càng thêm khăng khít qua các chương trình trọng điểm như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”... Qua các chương trình này, hơn 3.000 suất quà và trên 300 triệu đồng tiền mặt đã được trao đi (tổng giá trị kinh phí trên 800 triệu đồng). Hơi ấm tình người còn len lỏi qua “Tủ quần áo 0 đồng” luôn mở cửa đón bệnh nhân và gia đình khó khăn. Những buổi cắt tóc miễn phí cho trên 800 lượt người, hay những lần phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 550 lượt đồng bào đã kéo gần khoảng cách giữa quân và dân.

Để giữ vững thế trận biên phòng toàn dân, công tác tuyên truyền và củng cố cơ sở chính trị luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị phân công 16 đảng viên phụ trách 16 chi bộ thôn, thường xuyên bám nắm địa bàn, vận động phát triển kinh tế và bảo vệ mốc giới. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 51 buổi tuyên truyền cho 2.669 lượt người nghe. Nội dung không chỉ dừng ở pháp luật, phòng, chống tội phạm, mua bán người, tảo hôn, mà còn mang đến kiến thức hiện đại về bình đẳng giới, chuyển đổi số, an toàn không gian mạng và hướng dẫn sử dụng mã QR “Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh”.

Thấu hiểu trọn vẹn sự trân quý mà người dân dành cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, đồng chí Lầu A Tính, Trưởng thôn San Hồ chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, đường sá đi lại vất vả, sản xuất thiếu thốn. Nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường thường xuyên bám thôn, bà con được hướng dẫn cách làm ăn và hỗ trợ cây, con giống. Các anh còn quan tâm đến việc học của trẻ em, chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ những gia đình khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ vừa giữ bình yên đường biên, vừa gần gũi, sẻ chia với bà con trong cuộc sống hằng ngày. Bà con tin yêu, quý trọng bộ đội và luôn sẵn sàng phối hợp với các anh trong những công việc chung của thôn”.

Lời chia sẻ mộc mạc của Trưởng thôn Lầu A Tính chính là thước đo cho thành quả công tác vận động quần chúng. Khi những cán bộ, chiến sĩ thực sự coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thì nhân dân cũng trao trọn niềm tin, hóa thân thành những “cột mốc sống” vững chãi.