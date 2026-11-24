Một dự án đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc được đầu tư, xây dựng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao địa phương này quản lý đoạn tuyến cao tốc Việt Trì-Hòa Bình để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Theo điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, tuyến Việt Trì-Hòa Bình được bổ sung vào danh mục các tuyến đường bộ cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây, quy mô quy hoạch 4 làn xe, dự kiến đầu tư trong giai đoạn trước năm 2030.

Dự án có chiều dài khoảng 44km. Điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc-Nam phía Tây tại khu vực xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Điểm cuối kết nối với cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu tại khu vực phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 15.700 tỷ đồng, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án cân đối, bố trí nguồn vốn để bảo đảm thực hiện toàn bộ dự án theo tiến độ dự kiến. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến bố trí 5.000 tỷ đồng.

Đối với nguồn ngân sách Trung ương, dự kiến hỗ trợ tỉnh Phú Thọ 6.571 tỷ đồng để thực hiện các dự án trọng điểm, liên vùng. Tỉnh Phú Thọ dự kiến đề xuất bố trí nguồn vốn này để thực hiện dự án Việt Trì-Hòa Bình theo quy định.

Với phần vốn còn lại, tỉnh Phú Thọ cam kết cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2031-2035, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, khả năng cân đối ngân sách và thời gian bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Phía tỉnh Phú Thọ cho rằng việc giao quản lý tuyến đường cho địa phương sẽ phát huy tính chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực, tổ chức giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian triển khai, sớm phát huy hiệu quả đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị cấp có thẩm quyền địa phương tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công, về đường bộ, về xây dựng và các quy định có liên quan; bảo đảm hoàn thành dự án theo quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông./.