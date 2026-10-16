Tỉnh Phú Thọ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia Đức và châu Âu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh

Chương trình do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh chủ trì.

Quang cảnh chương trình “Sáng kiến bàn tròn doanh nghiệp: Đổi mới sáng tạo và kết nối phát triển tỉnh Phú Thọ tại châu Âu” tổ chức tại Thủ đô Berlin, Cộng hoà Liên bang Đức.

Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tham tán Tài chính - Đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại Đức; đại diện Trung tâm Thương mại Đồng Xuân; hơn 30 doanh nghiệp, chuyên gia uy tín từ Đức và châu Âu trong các lĩnh vực tài chính, quản lý vốn, kiểm định toàn cầu, tư vấn chiến lược, công nghệ ô tô, y tế kỹ thuật cao và luật quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tham tán Tài chính - Đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trân trọng tinh thần chủ động, đổi mới của tỉnh Phú Thọ; đồng thời nhấn mạnh vị thế kết nối chiến lược của tỉnh với Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Đại sứ quán đánh giá: Không gian phát triển của Phú Thọ được mở rộng toàn diện sau cột mốc sáp nhập địa giới hành chính, tạo dư địa to lớn cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ. Việc tỉnh xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi là hướng đi hoàn toàn đúng đắn.

Trên cơ sở đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đề xuất 4 hướng hợp tác ưu tiên giữa hai bên, gồm: Phát triển công nghiệp hiện đại và công nghiệp hỗ trợ, trọng tâm là chuyển giao công nghệ, tự động hóa, kết nối doanh nghiệp địa phương vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào quản trị số, khu công nghiệp thông minh, an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Phát triển công nghiệp xanh với các nội dung cụ thể là hợp tác năng lượng sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, xử lý chất thải và kinh tế tuần hoàn. Hợp tác giáo dục - đào tạo, kết nối các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề của Đức với Phú Thọ theo mô hình đào tạo nghề song hành (Dual Vocational Training).

Đại diện Đại sứ quán khẳng định sẵn sàng làm cầu nối thông qua Văn phòng Đại diện xúc tiến đầu tư tại Đức để hỗ trợ Phú Thọ triển khai các dự án hợp tác thiết thực, từ quy mô thí điểm đến các chương trình chiến lược dài hạn.

Nhấn mạnh thông điệp tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng đoàn công tác khẳng định: Phú Thọ luôn coi nhà đầu tư là “công dân của tỉnh”, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy hành chính. Tỉnh Phú Thọ cam kết giữ vững an ninh, khơi thông hành chính, chuyển mạnh từ quản lý truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu số".

Hiện nay, Phú Thọ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, quy mô nền kinh tế tiệm cận 16 tỷ USD, thu ngân sách đạt 62 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng kinh tế số chiếm 25% GRDP và xếp trong top 5 toàn quốc về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tỉnh đã thu hút 742 dự án FDI với tổng vốn gần 14 tỷ USD, là điểm đến của các tập đoàn toàn cầu như Meiko, BHFlex, ISC Vina, Toyota, Honda, BYD... Đặc biệt, cơ chế “Luồng xanh” số hóa thủ tục hành chính đang được tỉnh triển khai quyết liệt, hướng tới xử lý các thủ tục đầu tư thiết yếu chỉ trong 24 giờ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sâm - Phó Giám đốc Sở Tài chính đã thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi đầu tư, quy hoạch hệ thống hạ tầng khu/cụm công nghiệp, tối ưu hóa giao thông gắn liền với cảng cạn ICD, cùng hạ tầng xử lý rác thải công nghiệp công nghệ cao, giúp doanh nghiệp chủ động định hình mô hình sản xuất tuần hoàn bền vững.

Dưới sự điều phối của ông Eberhard J. Trempel - Giám đốc điều hành Diễn đàn Thương mại Toàn cầu Berlin, phiên tham vấn chính sách đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc từ 12 doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực tài chính và đầu tư; khung pháp lý; hạ tầng dữ liệu và nguồn nhân lực.

Các chuyên gia khuyến nghị Phú Thọ cần đẩy nhanh việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung (Big Data) theo thời gian thực về quy hoạch, hạ tầng, nhân lực. Dữ liệu sạch và minh bạch là nền tảng cốt lõi để thu hút các dự án công nghệ cao.

Các ý kiến cũng tư vấn cho tỉnh áp dụng chuẩn mô hình đào tạo nghề song hành của Đức, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và nhà máy, đồng thời nâng cấp hạ tầng y tế, an sinh xã hội chất lượng cao để thu hút lực lượng lao động trình độ cao và chuyên gia quốc tế...

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn và Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu tham dự chương trình “Sáng kiến bàn tròn doanh nghiệp: Đổi mới sáng tạo và kết nối phát triển tỉnh Phú Thọ tại châu Âu” tổ chức tại Thủ đô Berlin, Cộng hoà Liên bang Đức.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nhằm thiết lập kênh thông tin kết nối đầu tư thường xuyên; khảo sát thực địa các trung tâm dữ liệu thông minh, hệ thống an ninh mạng và hạ tầng quản trị dữ liệu thời gian thực tại Đức. Đây là nguồn dữ liệu thực tiễn phục vụ đề án xây dựng Trung tâm An ninh mạng và hạ tầng số dùng chung của tỉnh Phú Thọ.

Chương trình bàn tròn tại Berlin đã khép lại thành công chuyến công tác châu Âu của tỉnh Phú Thọ. Thành công này là điểm hội tụ nét đặc sắc của mô hình liên kết “ba nhà”: Nhà quản trị - Nhà doanh nghiệp - Nhà chuyên gia. Từ việc tiếp cận tư duy lập pháp và an toàn thông tin với các nghị sĩ Ba Lan, tranh thủ sự hỗ trợ thể chế của các cơ quan đại diện ngoại giao, đến việc trực tiếp đối thoại với cộng đồng doanh nhân tại Đức, tỉnh Phú Thọ đã khẳng định một tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm.

Đây chính là nền tảng vững chắc để Đất Tổ bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái đầu tư toàn cầu và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.