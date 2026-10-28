Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Cộng hòa Czech

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại với các doanh nghiệp Cộng hòa Czech tại Trung tâm Thương mại Sapa.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Chuyến công tác nhằm mở rộng hợp tác kinh tế đối ngoại thông qua kết nối của các kiều bào và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính, chuyển đổi số, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, tối 26/10, tại Trung tâm Thương mại Sapa (Thủ đô Praha), Đoàn công tác đã gặp gỡ thân mật Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech, các Hội đồng hương Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cùng đông đảo doanh nhân, bà con kiều bào. Tham dự buổi gặp có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Czech Dương Hoài Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Đoàn công tác gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thủ đô Praha.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng gửi lời thăm hỏi sâu sắc từ quê nhà tới cộng đồng người Việt Nam tại Czech. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về cội nguồn của bà con.

Thông tin về định hướng phát triển của địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, mở ra không gian phát triển mới, hội tụ các thế mạnh vượt trội về công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, năng lượng và du lịch.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%; 9 tháng năm 2026 đạt 10,01%. Giai đoạn 2026 - 2030, Phú Thọ phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Đoàn công tác thăm Tamda Group.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nhân, kiều bào tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của tỉnh; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, giáo dục, du lịch; đồng thời đóng góp tri thức và nguồn lực đầu tư xây dựng quê hương. Tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư kiều bào.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Czech Dương Hoài Nam tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất cho doanh nghiệp đôi bên.

Tiếp nối chương trình làm việc, ngày 27/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại với các doanh nghiệp Cộng hòa Czech tại Trung tâm Thương mại Sapa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc Việt Nam và Cộng hòa Czech nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (tháng 1/2025) là nền tảng quan trọng để tăng cường hợp tác cấp địa phương.

Với vị trí chiến lược tiếp giáp Hà Nội, kết nối thuận lợi với sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng cùng nền tảng công nghiệp hiện đại, Phú Thọ có đầy đủ điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Czech Dương Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô giới thiệu về các chính sách và ưu đãi đầu tư của tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ đề xuất 5 nhóm lĩnh vực hợp tác trọng tâm với các đối tác Czech, gồm: Cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ công nghiệp, môi trường và năng lượng xanh; y tế và chăm sóc sức khỏe; giáo dục, đào tạo và nghiên cứu ứng dụng; thương mại, logistics và du lịch. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, gắn với chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nội địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Đại sứ Dương Hoài Nam và ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trả lời các câu hỏi tại sự kiện.

Trong phần thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ các chính sách về tiếp cận đất đai, thủ tục thị trường và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Ông Jan Birke - Thị trưởng Thành phố Náchod, Cộng hòa Czech phát biểu tại sự kiện

Cũng tại hội nghị, ông Jan Birke - Thị trưởng thành phố Náchod đã đề xuất thúc đẩy quan hệ hợp tác trực tiếp giữa Náchod với khu vực Việt Trì và giữa vùng Královéhradecký với tỉnh Phú Thọ.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác tại vào tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Phú Thọ mong muốn chuyển những cơ hội được trao đổi thành các dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả, tạo thêm việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp làm đầu mối tiếp nhận đề xuất, kết nối và hỗ trợ nhà đầu tư Czech khảo sát thực địa trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã tham dự Tọa đàm “Các quy định mới về hệ thống ghi nhận doanh thu điện tử EET 2.0” tại Praha. Sự kiện có sự tham dự của bà Alena Schillerová - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Czech.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Đoàn công tác tham dự Tọa đàm “Các quy định mới về hệ thống ghi nhận doanh thu điện tử EET 2.0” tại Praha.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Phú Thọ đã triển khai hóa đơn điện tử từ năm 2021, mở rộng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền và đặc biệt là áp dụng đột phá các cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Chuyển đổi số của tỉnh hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quản lý phải đi liền với nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng chí cảm ơn phía bạn đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và khẳng định: Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế, minh bạch doanh thu và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng của Czech là bài học quý báu cho Phú Thọ trong lộ trình đổi mới quản lý nhà nước.