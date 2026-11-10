Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 76.500 lao động nông thôn

Lao động nông thôn tại Phú Thọ tham gia học và thực hành nghề may ngay tại cơ sở của doanh nghiệp. (Anh: Phương Hằng)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND triển khai Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030."

Mục tiêu lớn nhất của đợt đổi mới lần này là dứt khoát bỏ cách dạy nghề hình thức, gắn việc học với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thế mạnh của từng địa bàn để bà con có việc làm, thu nhập ổn định ngay sau khi ra lớp.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 76.500 lao động nông thôn, tính bình quân mỗi năm đào tạo hơn 15.000 người. Cơ cấu ngành nghề được phân định rõ ràng: 70% dành cho các nghề phi nông nghiệp như cơ khí, may mặc, chế biến, dịch vụ phục vụ các nhà máy, khu công nghiệp; 30% còn lại tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, chế biến nông sản và kỹ năng quản trị hợp tác xã.

Tỉnh xác định nguồn lực đào tạo nghề phải ưu tiên hướng về các xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, lao động nữ được hỗ trợ học nghề chiếm trên 45%, người dân tộc thiểu số trong độ tuổi chiếm khoảng 70% và người khuyết tật khoảng 4%. Thước đo hiệu quả không nằm ở số lượng học viên được cấp chứng chỉ, mà đòi hỏi tỷ lệ người học có việc làm hoặc tự tạo được việc làm sau đào tạo phải đạt từ 85% trở lên.

Để kế hoạch đi vào thực chất, Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối thường trực, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo và ủy ban nhân dân các xã trực tiếp khảo sát nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trước khi mở lớp.

Cùng với việc dạy nghề, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ bố trí nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm để người lao động sau khi có tay nghề vững vàng có thêm điểm tựa đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững./.