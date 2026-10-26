Tỉnh Phú Thọ có hơn 3.000 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Cuộc thi đã nhận được 3.043 tác phẩm tham gia ở 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip, trong đó, 512 tác phẩm được lựa chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh. Các tác phẩm dự thi được đầu tư, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của tác giả. Tại vòng sơ loại, Ban tổ chức lựa chọn 380 tác phẩm để đưa vào chấm thi cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ).

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Phú Thọ trao giải cho 39 tác phẩm xuất sắc. Trong đó, nhóm báo, tạp chí có 15 giải, gồm 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 8 giải Khuyến khích. Nhóm phát thanh, truyền hình và video clip có 24 giải, gồm 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 12 giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Tỉnh ủy Phú Thọ khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và hưởng ứng cuộc thi, có nhiều tác phẩm tham gia, đoạt giải cấp tỉnh và được lựa chọn dự thi cấp Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị tổng kết cuộc thi, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức cuộc thi.

Đồng chí đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc, Ban Công tác 35 cấp xã cùng các cơ quan tham mưu, cơ quan báo chí cần xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Các cấp, ngành, nhất là cơ quan chủ lực, nòng cốt của lực lượng 35 cần tiếp tục triển khai nhiệm vụ, tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác.