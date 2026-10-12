Tỉnh Ninh Bình luôn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trao tặng Bằng khen cho các doanh nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: HÀ NAM)

Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình là tiếp tục đưa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống; khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật và khuyến khích các mô hình kinh doanh có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HÀ NAM)

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa thật nhanh, thật đầy đủ và có kết quả các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 198/2025/QH15 và Nghị quyết số 10-NQ/TU của tỉnh; lựa chọn những việc doanh nghiệp có thể cảm nhận, đo đếm được để tập trung chỉ đạo. Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào thực chất. Mọi thủ tục đủ điều kiện phải được số hóa, công khai quy trình, đầu mối, thời hạn và kết quả xử lý.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: HÀ NAM)

Đối với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, phải thay đổi cách xử lý theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Tinh thần là doanh nghiệp đã gửi kiến nghị thì phải được phản hồi; được hay chưa được phải nói rõ căn cứ và tiến độ, không để doanh nghiệp phải đi hỏi nhiều nơi hoặc chờ đợi không biết đến bao giờ. Các vụ việc chậm, kéo dài, có nguy cơ làm mất cơ hội đầu tư phải được báo cáo kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo tháo gỡ.

Tập trung khơi thông các nguồn lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh điều chỉnh, đồng bộ quy hoạch; công khai quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng; quyết liệt giải phóng mặt bằng; nâng chất lượng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điện, nước, viễn thông và logistics; phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt và liên kết của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và các hiệp hội. Các doanh nghiệp lớn cần mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương tham gia chuỗi cung ứng; hỗ trợ tiêu chuẩn, quản trị, công nghệ và thị trường. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần thực sự là cầu nối hai chiều tin cậy: tập hợp đúng những khó khăn có tính hệ thống, đề xuất giải pháp có căn cứ; đồng thời hỗ trợ hội viên nâng cao quản trị, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, tuân thủ pháp luật và mở rộng thị trường.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa kinh doanh và tinh thần thượng tôn pháp luật; kinh doanh liêm chính, cạnh tranh lành mạnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; chăm lo tốt hơn cho người lao động; coi bảo vệ môi trường, an toàn lao động, trách nhiệm xã hội và uy tín thương hiệu là tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cần chủ động đầu tư cho quản trị, công nghệ, dữ liệu, nhân lực và thị trường; chuẩn bị sớm cho các yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và quản trị minh bạch đang ngày càng trở thành điều kiện của thương mại quốc tế.

Các doanh nghiệp, quan tâm phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức phù hợp trong doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đối với các nhà đầu tư đang hoạt động lâu dài tại Ninh Bình, tỉnh khuyến khích mở rộng hiện diện sản xuất, kinh doanh, sử dụng các dịch vụ tài chính, hải quan, logistics và thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn khi phù hợp với pháp luật và mô hình hoạt động, để giá trị tạo ra được lan tỏa nhiều hơn cho kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình vừa ổn định tổ chức sau sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và phải xử lý khối lượng công việc rất lớn, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh Ninh Bình ước tăng 11,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,01%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 28,132 tỷ USD, tăng 50% so cùng kỳ; toàn tỉnh đón khoảng 20,55 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 21.350 tỷ đồng. Có 3.909 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 41.046 tỷ đồng, 1.033 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Toàn tỉnh hiện có khoảng 27.100 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 90% là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Những con số đó phản ánh sức sống và vai trò ngày càng rõ của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh.

Mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với bản sắc đô thị di sản, sáng tạo, xanh và đáng sống, đòi hỏi sự chung sức của toàn xã hội; trong đó cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng đặc biệt quan trọng. Mỗi dự án được triển khai đúng tiến độ, mỗi nhà máy hoạt động hiệu quả, mỗi sản phẩm mới, mỗi thương hiệu Ninh Bình được khẳng định, mỗi việc làm có năng suất cao được tạo ra đều là những viên gạch cụ thể xây dựng tương lai của tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh phát biểu. (Ảnh: HÀ NAM)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết: Đến nay, hiệp hội có hơn 7.000 hội viên trong toàn tỉnh kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: xây dựng công trình, tài chính, du lịch, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp…

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, những năm qua các doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh luôn chú trọng đến công tác từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… Với tinh thần “Tương thân, tương ái; lá lành đùm lá rách”, thời gian qua Hiệp hội đã phối hợp vận động các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ; tổ chức tặng hơn 100.000 suất quà cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán, với giá trị từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng mỗi suất; đồng thời tham gia các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và khuyến học, khuyến tài.

Để tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn nữa vào nguồn thu ngân sách nhà nước Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện lãnh đạo chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ban thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể, các xã phường có nhiều chính sách để doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.