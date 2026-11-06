Tỉnh Ninh Bình diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, việc lựa chọn Bệnh viện đa khoa Nam Định làm địa điểm tổ chức diễn tập có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ sở khám, chữa bệnh tập trung đông người; trong đó có nhiều bệnh nhân đang điều trị, không ít người bị hạn chế khả năng vận động, cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Do đó, công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đây không chỉ đòi hỏi khả năng xử lý nhanh chóng, hiệu quả đám cháy mà còn đặt ra yêu cầu cao về tổ chức sơ tán, cứu người, bảo vệ tài sản, trang thiết bị y tế và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh.

Thông qua diễn tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra năng lực chỉ huy, điều hành; khả năng huy động, phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị trong xử lý tình huống phức tạp, qua đó nâng cao tinh thần chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Cuộc diễn tập huy động hơn 1.000 người thuộc các đơn vị: Bệnh viện đa khoa Nam Định, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng liên quan. Nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng được huy động, gồm: Xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe thang, máy bơm chữa cháy, xe trật tự, xe cảnh sát giao thông, xe chở quân, xe cứu thương, 400 bình bột chữa cháy cùng các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại tầng 4, nhà D, Bệnh viện đa khoa Nam Định do sự cố chập điện. Thời điểm này, hệ thống cảnh báo cháy sớm, báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động của tòa nhà đang trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, không hoạt động, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng. Khi xảy ra cháy, tại tòa nhà có khoảng 600 người, gồm 100 cán bộ, nhân viên y tế và 500 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy, tổ chức cứu người, sơ tán bệnh nhân và người nhà; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để khống chế đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đánh giá, các đơn vị, lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Quá trình phối hợp, hiệp đồng được triển khai nhịp nhàng, thống nhất, hiệu quả.