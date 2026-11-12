Tình nhân của CEO Nvidia dùng nguồn cung chip để gọi vốn dự án hàng trăm triệu USD

Financial Times dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Alice Huang và đối tác Kang Wei hồi đầu năm 2025 đã tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm triệu USD tại Đông Nam Á.

Trong các cuộc gặp, 2 người giới thiệu Alibaba, tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, là khách hàng của dự án, đồng thời khẳng định có khả năng bảo đảm nguồn cung bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia.

Một nhà đầu tư được giới thiệu dự án cho biết Alice Huang và Kang Wei cam kết sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn chip.

Tuy nhiên, Alice không đề cập đến mối quan hệ được cho là thân mật với CEO Nvidia.

Alice Huang, tên tiếng Trung là Huang Le, còn là đối tác tại quỹ đầu tư tư nhân Hexi Private Equity Partners thành lập năm 2010.

Bà từng giữ vị trí lãnh đạo tại Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore đang bị điều tra ở nhiều khu vực liên quan cáo buộc buôn lậu chip, dù công ty phủ nhận mọi sai phạm.

Megaspeed cũng bị chú ý do mối quan hệ kinh doanh với Alibaba. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy tập đoàn Trung Quốc đã cấp khoản vay cho công ty này thông qua các công ty con tại Singapore và Malaysia hồi tháng 6/2024.

Trong năm đó, tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán của Megaspeed tăng từ 33 triệu USD lên 3 tỷ USD.

Các nguồn tin cho biết Alibaba là khách hàng chủ chốt của dịch vụ điện toán đám mây Megaspeed tại Đông Nam Á và hiện vẫn là khách hàng lớn nhất.

Nvidia được cho là đã tiếp xúc với Megaspeed để thảo luận khả năng cung cấp chip sau khi doanh nghiệp này đưa ra hợp đồng cho thuê dịch vụ với Alibaba.

Những mối liên hệ trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng các doanh nghiệp tại Đông Nam Á hỗ trợ Trung Quốc tiếp cận chip Nvidia tiên tiến, trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp Trung Quốc có thể thuê năng lực trung tâm dữ liệu ở nước ngoài nhưng không được sở hữu những tài sản này.

Công ty nghiên cứu đầu tư bán khống Culper Research từng cảnh báo về rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc. Báo cáo của tổ chức này cũng đề cập mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang, dẫn lời một số nhân viên mô tả quan hệ giữa 2 người là đặc biệt thân mật.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin tình báo nước này nghi Alice Huang được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ nhằm thu thập thông tin về CEO Nvidia.

Jensen Huang ngày 8/11 thừa nhận ngoại tình, trong khi Nvidia thông báo mở cuộc điều tra nội bộ liên quan những thông tin cho rằng ông là mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/11 bác bỏ cáo buộc Alice Huang là điệp viên, gọi đây là những suy đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ Bắc Kinh.