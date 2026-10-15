Tình nguyện viên phường La Gi, Phước Hội hiến 146 đơn vị máu an toàn

Quang cảnh buổi hiến máu

Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, tình nguyện viên, người dân tham gia, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và nghĩa cử cao đẹp vì sự sống của người bệnh.

Ngày hội hiến máu tình nguyện tiếp nhận 146 đơn vị máu an toàn

Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 146 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với phường La Gi, phường Phước Hội và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, lan tỏa thông điệp nhân văn “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.