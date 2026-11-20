Cuộc gặp diễn ra nhân dịp họp tổng thể hằng năm của Chương trình Tình nguyện viên JICA tại Hà Nội, là dịp để các tình nguyện viên chia sẻ về công việc, trải nghiệm thực tế và những đóng góp tại các địa phương Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn tiếp đại diện JICA và các tình nguyện viên Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, ngày 20-11. Ảnh: JICA

Tại buổi gặp, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, cho biết chương trình thời gian qua được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa JICA và các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam.

Theo ông Kobayashi, các tình nguyện viên không chỉ chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn mà còn trực tiếp học hỏi từ đồng nghiệp, người dân và cộng đồng nơi họ sinh sống, làm việc.

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Kobayashi Yosuke phát biểu. Ảnh: JICA

“Mỗi tình nguyện viên JICA đến Việt Nam đều mang theo tinh thần sẵn sàng cống hiến, nhưng đồng thời cũng mang trong mình khát vọng được học hỏi và trải nghiệm”, ông Kobayashi nói.

Ông cho rằng việc sinh sống tại địa phương, sử dụng tiếng Việt trong công việc và cùng làm việc với người dân giúp các tình nguyện viên hiểu sâu hơn về văn hóa, con người, xã hội Việt Nam.

“Những đóng góp dù lớn hay nhỏ trong công việc hằng ngày, cùng những mối quan hệ được xây dựng bằng sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, chính là giá trị bền vững mà các tình nguyện viên mang lại cho Việt Nam cũng như cho tình hữu nghị giữa hai nước”, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam chia sẻ.

Tại cuộc gặp, đại diện các tình nguyện viên cũng kể lại những trải nghiệm trong quá trình làm việc tại nhiều địa phương. Hoạt động của chương trình trải rộng từ giảng dạy tiếng Nhật, giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đến phục hồi chức năng, y tế, giáo dục mầm non, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, phát triển cộng đồng, du lịch và sinh kế.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần tình nguyện, sự tận tâm và những đóng góp thiết thực của các thế hệ tình nguyện viên JICA đối với phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam, đặc biệt ở các địa phương nơi họ trực tiếp công tác.

Thứ trưởng đề nghị JICA tiếp tục cử tình nguyện viên tới Việt Nam trong những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như giảng dạy tiếng Nhật, y tế, phục hồi chức năng, thích ứng với già hóa dân số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam và các tình nguyện viên JICA, ngày 20-11. Ảnh: JICA

Theo JICA, chương trình không chỉ hướng tới hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội mà còn thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết giữa hai nước. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ, các tình nguyện viên có thể tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm và hiểu biết về Việt Nam với cộng đồng tại Nhật Bản, qua đó góp phần duy trì những kết nối được hình thành trong thời gian công tác.

Tình nguyện viên JICA trong lĩnh vực phát triển cộng đồng trao đổi với người dân địa phương trong quá trình công tác tại Việt Nam. Ảnh: JICA

Chương trình Tình nguyện viên JICA được triển khai từ năm 1965 trong khuôn khổ hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Nhật Bản. Tại Việt Nam, chương trình bắt đầu từ năm 1995 với ba tình nguyện viên đầu tiên trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Nhật.

Tình nguyện viên JICA trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Nhật hướng dẫn học viên tại một lớp học ở Việt Nam. Ảnh: JICA

Tính đến tháng 10-2026, tổng cộng 786 tình nguyện viên đã được cử tới 29 trong số 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Hiện có 40 tình nguyện viên JICA hoạt động trong các lĩnh vực như phục hồi chức năng, giáo dục tiếng Nhật, phát triển cộng đồng và du lịch, giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, hoạt động thanh thiếu niên, marketing và văn hóa.