Tình nguyện viên Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh

20 tình nguyện viên mới của Chương trình Hòa bình tới Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại 30 trường THPT

Ngày 10/7/2020, Hiệp định thực thi về giảng dạy tiếng Anh của Chương trình Hoà Bình (PC) đã được ký tại Hà Nội. Hiệp định có giá trị 5 năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hiệp định chính thức được triển khai từ tháng 10/2021 và những tình nguyện viên đầu tiên được cử đến Việt Nam vào tháng 10/2022.

Theo báo cáo của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), đến nay, chương trình đã tiếp nhận 38 tình nguyện viên tại 30 trường THPT ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trong hai năm qua, Bộ GD&ĐT phối hợp với Văn phòng Chương trình Hòa bình tại Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ triển khai nhiều công việc liên quan đến chương trình, từ giới thiệu, khảo sát và lựa chọn trường tiếp nhận đến hỗ trợ thủ tục thị thực, xác nhận miễn giấy phép lao động, tập huấn ban đầu cho tình nguyện viên và xử lý các vấn đề phát sinh.

Bộ GD&ĐT cũng phối hợp khảo sát, đánh giá việc tiếp nhận và quản lý tình nguyện viên tại 16 trường THPT đã và đang có tình nguyện viên tham gia trợ giảng.

Theo đánh giá, việc thực hiện Hiệp định đang đạt kết quả khá tốt. Các trường THPT nhìn chung tạo điều kiện thuận lợi để tình nguyện viên hòa nhập với môi trường giáo dục và cuộc sống tại Việt Nam. Ban Giám hiệu, tổ bộ môn và giáo viên đồng giảng dạy hỗ trợ tích cực trong quá trình làm việc. Nhiều tình nguyện viên bày tỏ sự yêu mến đất nước, con người Việt Nam và mong muốn trở lại Việt Nam sau khi kết thúc chương trình để du lịch hoặc học tập.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan cũng được duy trì thường xuyên, thông qua trao đổi trực tiếp và các cuộc họp định kỳ nhằm xử lý vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn và hỗ trợ tình nguyện viên. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng PC trong các hoạt động liên quan đến tình nguyện viên.

Tháng 5/2026, hai bên tổ chức họp Ủy ban tư vấn giám sát, đánh giá định kỳ theo quy định. Đến tháng 7/2026, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở GD&ĐT TPHCM và Văn phòng Chương trình Hòa bình tại Việt Nam khảo sát các cơ sở giáo dục đang và đã tiếp nhận tình nguyện viên về điều kiện chỗ ở, qua đó kịp thời có những điều chỉnh và hỗ trợ cần thiết, bảo đảm an ninh, an toàn.

Chương trình Hòa Bình tổ chức Lễ tuyên thệ khóa Tình nguyện viên thứ tư tại Hà Nội. Ảnh: U.S. Embassy in Hanoi

Tiếp tục hoàn thiện điều kiện để chương trình phát huy hiệu quả

Thực tế triển khai cũng cho thấy một số vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ. Bộ GD&ĐT cho biết, phần lớn tình nguyện viên được đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa có nhiều người được đào tạo chuyên sâu về sư phạm ngoại ngữ; chỉ một số có chứng chỉ giảng dạy như TESOL.

Vì vậy, khi làm quen với môi trường sư phạm mới, một số tình nguyện viên còn gặp khó khăn trong soạn bài, thiết kế bài giảng và đứng lớp độc lập, nhất là với các tiết ngữ pháp và viết. Qua khảo sát, thế mạnh của tình nguyện viên hiện thể hiện rõ hơn ở các hoạt động nói, phát âm và từ vựng.

Khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cũng đặt ra yêu cầu về thời gian để tình nguyện viên hòa nhập và phối hợp với các hoạt động của nhà trường. Với một số trường nằm xa khu dân cư, tình nguyện viên đôi khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với đời sống vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ dài.

Ở phía các trường THPT, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực hỗ trợ tiếp nhận tình nguyện viên vẫn là vấn đề được quan tâm. Hiện chưa có ngân sách hỗ trợ riêng cho nhà trường, trong khi việc bố trí chỗ ở với các tiện nghi cơ bản trong khuôn viên trường còn không ít trở ngại.

Năng lực ngoại ngữ của học sinh tại một số trường và khả năng sử dụng ngoại ngữ của giáo viên không chuyên tiếng Anh cũng ảnh hưởng nhất định đến quá trình phối hợp. Kết quả học tiếng Anh có cải thiện nhưng chưa đạt mức như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, việc phối hợp tập huấn giữa giáo viên đồng giảng dạy tại các trường đã và sẽ tiếp nhận tình nguyện viên với Sở GD&ĐT chưa thật sự chặt chẽ. Điều này khiến một số giáo viên còn gặp khó khăn khi phối hợp với tình nguyện viên trong thiết kế bài giảng và tổ chức dạy học.

Từ thực tế triển khai, các trường mong muốn nhận được thêm sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương về cơ sở vật chất, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp nhận và phát huy hiệu quả của tình nguyện viên.