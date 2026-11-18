Để bảo đảm công tác đón tiếp và hỗ trợ các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII được triển khai chuyên nghiệp, hiệu quả, Ban tổ chức đã tiến hành phỏng vấn tuyển chọn tình nguyện viên với gần 150 ứng viên đăng ký tham gia. Đây là lực lượng trẻ, năng động, giữ vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ tổ chức, đón tiếp khách quốc tế và đồng hành cùng các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim.

Ban tổ chức phỏng vấn các ứng viên tình nguyện viên tại HANIFF VIII. Ảnh: BTC

Theo nhận định của Ban tổ chức, các ứng viên tham gia phỏng vấn năm nay chủ yếu là các sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội như: Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Trường Đại học RMIT Việt Nam và một số cơ sở đào tạo khác.

Nhiều ứng viên đến từ các trường đại học uy tín tham gia phỏng vấn. Ảnh: BTC

Trong đợt tuyển chọn năm nay, các ứng viên có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ. Bên cạnh tiếng Anh, nhiều bạn thành thạo các ngôn ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Đây là lợi thế quan trọng, đáp ứng yêu cầu giao tiếp, hỗ trợ và kết nối với các đoàn làm phim, nghệ sĩ, đại biểu và khách mời quốc tế tham dự Liên hoan Phim.

Thông qua các buổi phỏng vấn, Ban tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp của từng ứng viên để lựa chọn khoảng 100 tình nguyện viên phù hợp nhất.

Các tình nguyện viên được tuyển chọn sẽ tham gia hỗ trợ công tác đón tiếp khách quốc tế, hướng dẫn đại biểu, hỗ trợ các đoàn làm phim và đồng hành cùng Ban tổ chức tại các sự kiện, các buổi chiếu phim và hoạt động chính của HANIFF VIII.

Phỏng vấn các ứng viên tình nguyện tham gia hỗ trợ HANIFF VIII. Ảnh: BTC

Đặc biệt, trở thành tình nguyện viên HANIFF VIII, các bạn trẻ có cơ hội trực tiếp tham gia vào một sự kiện điện ảnh quốc tế, giao lưu, kết nối với các nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế. Qua đó, các tình nguyện viên có điều kiện tiếp cận thực tiễn hoạt động điện ảnh, tìm hiểu về công tác tổ chức liên hoan phim, quảng bá, phát hành và kết nối các hoạt động điện ảnh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, đồng thời mở rộng kiến thức về lĩnh vực điện ảnh và các ngành công nghiệp văn hóa, tích lũy kinh nghiệm phục vụ học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Các ứng viên tự tin phỏng vấn. Ảnh: BTC

Với sự tham gia của đông đảo bạn trẻ nhiệt huyết, có năng lực ngoại ngữ và tinh thần hội nhập, lực lượng tình nguyện viên hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp, hiếu khách của Thủ đô Hà Nội, đồng thời đóng góp vào thành công chung của HANIFF VIII.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, với khẩu hiệu “Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh”. Đây là sự kiện điện ảnh quốc tế nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ và những người hoạt động điện ảnh trong nước và quốc tế.