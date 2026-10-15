Tình nguyện Nụ cười: Không để nghèo khó trở thành giới hạn của những ước mơ
“Đi làm công ty” – đó là câu trả lời của nhiều đứa trẻ vùng cao khi được hỏi về ước mơ. Khi những thiếu thốn bủa vây cuộc sống, con đường phía trước của các em dường như cũng trở nên nhỏ hẹp hơn.Từ năm 2025, chương trình “Cùng Em Lớn” của Nhóm tình nguyện Nụ Cười đã bền bỉ tiếp sức cho những học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các em có thêm điều kiện đến trường và cơ hội viết tiếp tương lai của mình. Cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình gieo hy vọng của “Cùng Em Lớn” trong video dưới đây!
Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/tinh-nguyen-nu-cuoii-khong-de-ngheo-kho-tro-thanh-gioi-han-cua-nhung-uoc-mo-d10324.html