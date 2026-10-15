Tình nguyện Nụ cười: Không để nghèo khó trở thành giới hạn của những ước mơ

Bực mình vì bị tranh lượt chơi, lo sợ bị quở trách… là những “nỗi niềm” của nhiều đứa trẻ. Từ hoạt động giáo dục trí tuệ cảm xúc ở Trường Tiểu học Long Biên, Hà Nội, có thể nghĩ đến những cách giúp trẻ hiểu mình và hóa giải những vướng mắc trong đời sống, không chỉ ở học đường.