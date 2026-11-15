Tình nguyện không điểm dừng

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, với chủ đề “Hành động vì môi trường”, sau cuộc thi, những sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được hỗ trợ triển khai thực tế gắn với Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2027, qua đó đánh giá hiệu quả, khả năng duy trì và nhân rộng mô hình trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: TTXVN

Như vậy, cuộc thi được tổ chức tốt có thể đạt tới mục tiêu “biến giảng đường thành cái nôi của những sáng kiến xanh”. Thực tế, từ những việc làm gần gũi như phân loại rác, sử dụng bình nước cá nhân, dùng thẻ đa năng đến nghiên cứu các đề tài về tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn ngay tại trường học, sinh viên đều có thể góp phần thúc đẩy lối sống xanh và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Nhìn rộng ra có thể thấy, những dự án tình nguyện không nên chỉ bó hẹp trong hoạt động tình nguyện của các chiến dịch ngắn ngày, mà hướng đến sự chia sẻ xuyên suốt trong cuộc sống. Mỗi hành động nhỏ từ hiến máu nhân đạo, xây cầu dân sinh, giúp đỡ trẻ em khó khăn cho đến chung tay bảo vệ môi trường… đều góp phần xây dựng một xã hội văn minh hơn. Đặc biệt, tham gia tình nguyện hoàn toàn có thể là sự tham gia không có điểm dừng, không bó hẹp ở bất cứ một chiến dịch, lĩnh vực nào.

Hè năm 2027 tới đây sẽ là mùa Chiến dịch Thanh niên tình nguyện thứ 28 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Chiến dịch đã trở thành “trường học” thực tiễn để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thanh niên là lực lượng nòng cốt, là ngọn lửa nhiệt tình thắp sáng những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ không chỉ được thể hiện ở các chiến dịch tình nguyện, mà phải bằng hành động thiết thực đến với những vùng đất, hoàn cảnh khó khăn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Bởi, hơn ai hết, những người trẻ luôn mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng công việc cụ thể, có kết quả lâu dài, thay vì chỉ tham gia một chiến dịch rồi kết thúc.