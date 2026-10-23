Tình nguyện Hè thu hút 6.200 lượt đoàn viên, thanh niên

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và phát động cuộc thi “Giải pháp, sáng kiến chuyển đổi” năm 2026.

Theo Ban tổ chức, trong chiến dịch, toàn Đoàn tổ chức cho 6.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt 206,6% chỉ tiêu đề ra. Các cơ sở Đoàn trồng mới 1.603 cây xanh, hỗ trợ hiện thực hóa 51 ý tưởng, sáng kiến.

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm được triển khai cho 1.600 lượt thanh thiếu niên, trong đó 425 thanh niên được giới thiệu việc làm. Các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế thu hút 2.850 lượt thanh thiếu nhi tham gia; 300 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Các hoạt động tập trung tại những địa bàn như Thanh Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, với nội dung an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học sinh, bảo vệ môi trường, tri ân người có công và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Riêng các hoạt động tại Thanh Hóa và Tuyên Quang huy động gần 800 triệu đồng. Tại xã Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), chuỗi hoạt động có tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Trong đó, công trình “Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc” lắp đặt 70 bóng đèn năng lượng Mặt trời trên tuyến đường dài 3,5km.

Dịp này, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cũng Khen thưởng 7 đơn vị.

Khuyến khích sáng kiến chuyển đổi số từ thực tiễn

Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát động cuộc thi “Giải pháp, sáng kiến chuyển đổi” năm 2026, với chủ đề về các giải pháp, mô hình chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy.

Cuộc thi hướng đến khuyến khích cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu số vào công việc chuyên môn, cải cách hành chính và hoạt động Đoàn.

Theo định hướng của Ban tổ chức, các sáng kiến cần xuất phát từ những vấn đề cụ thể trong quá trình công tác, có tính sáng tạo, khả thi và mang lại giá trị thực tiễn. Sản phẩm dự thi có thể là ý tưởng, quy trình, mô hình, sản phẩm thử nghiệm hoặc giải pháp đã được triển khai.

Các giải pháp phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ quy định về sử dụng công cụ AI.

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người lao động trẻ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư. Nội dung tập trung vào ba nhóm: Ứng dụng AI; chuyển đổi số, tự động hóa quy trình, dữ liệu và văn phòng điện tử; số hóa công tác Đoàn, công trình thanh niên số và truyền thông số.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ trẻ, khuyến khích vận dụng chuyên môn và công nghệ để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.