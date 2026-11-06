Tình người chiến sĩ Công an sau một vụ án ma túy

Qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hòa Phú đã phát hiện, đấu tranh, triệt xóa một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành bắt giữ người phạm tội quả tang và xử lý những người liên quan. Trong số những người bị tạm giữ hình sự có bà H.T.L., trú tại xã Hòa Phú. Thời điểm đó, bà L. đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hai con nhỏ. Sau giai đoạn tạm giữ, bà L. bị khởi tố, tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong hoàn cảnh người mẹ không thể tiếp tục chăm sóc các con đã khiến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Phú không thôi trăn trở. Ngay trong đêm, Công an xã đã đưa hai bé về trụ sở nghỉ ngơi và phân công anh em trong đơn vị chăm sóc các bé. Chiều hôm sau, hai bé được người thân bảo lãnh về nhà nhưng chỉ được một đêm, hai cháu lại bị đưa trở về căn nhà trọ cũ sống một mình.

Thượng tá Nguyễn Công An, Trưởng Công an xã Hòa Phú xuống cơ sở nắm tình hình biết được thông tin này đã liên hệ với bà ngoại của hai cháu ở Nha Trang về trong đêm. “Chúng tôi đã mời các đơn vị liên quan đến nắm bắt nguyện vọng của bà ngoại và các cháu để có biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên, sau hai ngày vẫn chưa có gì khả quan, ban chỉ huy Công an xã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm xác định người có trách nhiệm, có điều kiện tiếp nhận, nuôi dưỡng hai cháu, bảo đảm sinh hoạt và việc học tập không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, Công an xã Hòa Phú đã chủ động tham mưu UBND xã chỉ đạo, phối hợp các bộ phận chuyên môn, trong đó có Phòng Văn hóa - Xã hội, rà soát hoàn cảnh và tìm phương án chăm sóc phù hợp cho hai cháu”, Thượng tá Nguyễn Công An cho biết.

Công an xã Hòa Phú cùng phòng Văn hóa xã hội trao đổi các phương án hỗ trợ cho hai cháu bé.

Với tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đặc biệt đến quyền lợi của trẻ em, Trung tá Trương Anh Tú, Phó Trưởng Công an xã Hòa Phú đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương rà soát, xác minh nơi ở và thông tin liên lạc của người cha. Quá trình xác minh thân nhân cho thấy cha mẹ các cháu đã ly thân nhiều năm, người cha đi làm ăn xa, không trực tiếp sinh sống, chăm sóc các con. Trong khi đó, thông tin về địa chỉ, cách thức liên hệ với người cha chưa được xác định đầy đủ, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Kiên trì xác minh, lực lượng Công an đã tìm thấy người cha đang làm ăn tại một tỉnh phía Bắc và lập tức thiết lập liên lạc, thông báo tình hình để ông kịp thời trở về thực hiện trách nhiệm đối với các con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, người cha đã nhanh chóng trở về tiếp nhận chăm sóc các con. Cuộc gặp gỡ giữa cha và con diễn ra trong niềm xúc động. Người cha bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an vì đã quan tâm, tìm kiếm, kết nối và tạo điều kiện để cha con gặp lại nhau trong hoàn cảnh đặc biệt.

Không phải sự thuyết phục để người cha miễn cưỡng nhận con, điều đáng ghi nhận ở đây chính là sự chủ động của Công an xã trong việc tìm đúng người thân, kịp thời thông báo để người cha có thể nhanh chóng đến chăm sóc các cháu. Gia đình bên ngoại cũng đồng thuận với phương án để người cha trực tiếp nuôi dưỡng hai con.

Thượng tá Nguyễn Công An, Trưởng Công an xã Hòa Phú động viên, chia sẻ với người thân của hai em nhỏ.

"Đấu tranh với tội phạm ma túy đòi hỏi sự kiên quyết, đúng pháp luật, người có hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng trẻ em không có lỗi trước những vi phạm của người lớn và không thể bị xem nhẹ quyền được chăm sóc, bảo vệ. Quan tâm giải quyết hoàn cảnh của hai cháu chính là một phần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, không tách rời nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở", Thượng tá Nguyễn Công An chia sẻ.

Câu chuyện tại Công an xã Hòa Phú không chỉ được ghi nhận ở kết quả đấu tranh với tội phạm, mà còn ở cách lực lượng Công an chủ động nhìn thấy những khó khăn phát sinh sau vụ việc và phối hợp tháo gỡ. Sự gặp gỡ xúc động giữa cha và các con, cùng lời cảm ơn chân thành của người cha, là sự ghi nhận gần gũi đối với những việc làm ấy.

Có một điều giản dị nhưng luôn mang ý nghĩa sâu sắc, người chiến sĩ Công an có thể được nhân dân nhớ đến bởi một lần giúp đỡ, một lần có mặt đúng lúc, một lời nói chân thành hay một hành động trách nhiệm. Những điều ấy không phải lúc nào cũng được ghi lại bằng hình ảnh, không phải lúc nào cũng được nhắc tên trong những bản tổng kết thành tích, nhưng lại có sức lan tỏa bền bỉ trong lòng người dân.