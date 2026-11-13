Đây là diễn đàn quan trọng để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kết nối, trao đổi, đóng góp sáng kiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bài viết mới đây “Cùng viết tiếp hành trình Việt Nam phát triển”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Trải qua quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chưa bao giờ là những mảnh ghép rời rạc nơi xứ người. Dù ở bất kỳ phương trời nào, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mãi mãi là một bộ phận không tách rời, là một nguồn lực của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Quốc Thanh

Lời căn dặn mộc mạc mà chứa chan tình thương của Bác Hồ năm xưa “Tổ quốc và Chính phủ luôn nhớ thương đồng bào, như bố mẹ nhớ đến các con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà”, chính là sợi dây tinh thần bền chặt nhất, nối liền trái tim của hàng triệu người con xa xứ với cội nguồn đất mẹ”.

Trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có bước phát triển vượt bậc cả về lượng và chất. Đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và lao động có trình độ cao ngày càng tăng, nhiều người đã khẳng định được uy tín, vị thế vững chắc trong xã hội sở tại và tham gia sâu vào các mạng lưới khoa học, công nghệ, kinh tế toàn cầu.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp cá nhân, bà con còn luôn đau đáu hướng về quê hương, bền bỉ gìn giữ tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và tích cực làm cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với thế giới. Những tình cảm chân thành, những dòng vốn đầu tư, những tri thức quý báu và các hoạt động thiện nguyện thắm tình đồng bào gửi về trong nước đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Sự gắn bó với quê hương còn được nuôi dưỡng từ những điều bình dị: Tiếng Việt được gìn giữ, văn hóa dân tộc được trao truyền, tri thức được sẻ chia và những nhịp cầu hợp tác được nối dài. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều đáng trân trọng khi xuất phát từ tình yêu đất nước và mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển.

Trải qua đến 4 kỳ hội nghị, từ năm 2009 đến 2024, sự quan tâm của kiều bào đối với hội nghị càng ngày càng lớn và các hội nghị cũng mang lại những giá trị rất lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Tại kỳ Hội nghị Kiều bào lần thứ 4 năm 2024, lần đầu tiên, mong muốn và khát khao đóng góp của kiều bào đối với khoa học công nghệ trở thành một trong những động lực rất quan trọng, cùng với những trăn trở của Đảng và Nhà nước ở trong nước để tạo ra những quyết sách rất lớn về khoa học công nghệ cho đất nước ta trong thời gian vừa qua.

Hội nghị người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 5 diễn ra sau khi có Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Cùng với đó là hai chính sách lớn khác liên quan trực tiếp đến kiều bào là Nghị quyết 80 về văn hóa và Nghị quyết 79 về kinh tế. Kỳ vọng Hội nghị tới sẽ thúc đẩy sự tham gia thực chất của cộng đồng kiều bào vào các chương trình, mục tiêu phát triển quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đầu tư, thương mại và hội nhập quốc tế được đặt trên nền tảng bảo tồn và phát triển văn hóa.