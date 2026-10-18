Tỉnh Nghệ An gặp mặt, lắng nghe tiếng nói kiều bào tại Mátxcơva (Liên bang Nga)

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnhphát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thanh Huyền

Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcơva là nơi diễn ra buổi gặp mặt toàn thể bà con kiều bào Nghệ An tại Mátxcơva.

Mặc dù thời gian không có nhiều, nhưng thông qua một số anh chị em đồng hương tại Mátxcơva, Ban tổ chức đã gửi giấy mời tới tất cả bà con kiều bào, chuẩn bị đầy đủ và tốt nhất mọi mặt để buổi gặp mặt được tổ chức chu đáo.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đại diện bà con kiều bào. Ảnh: Thanh Huyền

Cách xa hàng ngàn km, việc di chuyển bằng đường không có những bất tiện, thế nhưng, với tình cảm và trách nhiệm tới những người con xa quê, những chiếc khăn in hình cờ Tổ quốc hay những thức quà đậm đà hương vị quê nhà như lạc, cu đơ, trà, cà phê… đã được chuyển đến Mátxcơva để trao tận tay cho bà con.

Lần đầu tiên, gần 200 kiều bào Nghệ An ở Mátxcơva, trong đó có nhiều người đang ở xa, bận rộn với kinh doanh, buôn bán vẫn đã thu xếp để đến dự buổi gặp mặt đông đủ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thanh Huyền

Cảm động và trân trọng cuộc gặp mặt ý nghĩa này, các kiều bào xem đây là sự động viên tinh thần vô cùng quý báu của tỉnh, của quê hương đối với cộng đồng người Nghệ xa quê.

Đại dịch Covid -19 vừa lắng xuống thì chiến tranh giữa Nga và Ukraine lại nổ ra, đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh, buôn bán cũng như đời sống của kiều bào. Vì thế, tại buổi gặp mặt bên cạnh cảm ơn tình cảm của quê hương dành cho mình, nhiều bà con cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng là tỉnh sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để kiều bào thực hiện các thủ tục pháp lý làm ăn sinh sống tại Liên bang Nga ổn định và hợp pháp. Cùng với đó, phần lớn bà con người Nghệ ở Mátxcơva hy vọng tỉnh sẽ quan tâm, sớm tái cơ cấu lại tổ chức hội đồng hương tại Mátxcơva vốn đã gián đoạn hoạt động từ đại dịch Covid -19, để bà con có chỗ dựa tinh thần, gắn kết tình thân.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng khăn in cờ Tổ quốc tặng kiều bào tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Thanh Huyền

Khẳng định người Nghệ An, người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng trong phát triển quê hương, đất nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chia sẻ với những khó khăn mà kiều bào đang gặp phải hiện nay. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, tỉnh cũng đang nỗ lực để hỗ trợ và mang đến cho bà con những điều thiết thực và ý nghĩa nhất. Buổi gặp mặt hôm nay chính là hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 23/NQTW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Lắng nghe và ghi nhận những ý kiến chân thành và tâm huyết từ kiều bào, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cho rằng, những đề xuất đó hoàn toàn xác đáng. Sau chuyến công tác này, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và có tham mưu để kiện toàn lại hội đồng hương tại Mátxcơva.

Đại biểu tỉnh Nghệ An và đại diện kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại chương trình gặp mặt. Ảnh: P.V

Tin tưởng vào cốt cách, bản lĩnh của con em người Nghệ, dù đi đâu, ở đâu, làm gì cũng đều có thể vượt lên nghịch cảnh để sống, thích ứng và phát huy được trí tuệ, năng lực của mình, đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng giữ gìn và xây dựng hình ảnh đất nước, con người Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.