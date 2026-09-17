Tỉnh Nghệ An đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Sáng 17/9, tại phường Tân Mai, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đốc thúc tiến độ Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tính đến thời điểm này, dự án trọng điểm Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã đạt được một cột mốc rất quan trọng: Liên danh nhà đầu tư – gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power, Tập đoàn SK Innovation của Hàn Quốc và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An NASU đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án, lấy tên là Công ty cổ phần điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 14 tháng 9.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo tiến độ triển khai các thủ tục dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đây là pháp nhân độc lập sẽ trực tiếp điều hành siêu dự án điện có tổng công suất thiết kế lên đến 1.500 MW, với tổng mức vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô-la Mỹ. Việc thành lập pháp nhân này là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp thực hiện ứng trước kinh phí giải phóng mặt bằng.

Song song với đó, Sở Tài chính cũng đang khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng dự án để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành ký kết chính thức ngay trong tháng 9 này.

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch UBND phường Tân Mai trình bày các vấn đề liên quan đến công tác GPMB phục vụ dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với công tác bồi thường, di dời phục vụ dự án tại phường Tân Mai, các đơn vị đang quyết liệt vào cuộc. Tại khu quy hoạch nghĩa trang rộng 45 nghìn mét vuông đã hoàn thành cắm mốc ranh giới và kiểm kê hiện trường, hiện đang xây dựng dự thảo phương án bồi thường để di dời mồ mả.

Trong khi đó, khu tái định cư rộng 40 nghìn mét vuông, quy hoạch 60 thửa đất cũng đã hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp và đang được công khai rộng rãi để lấy ý kiến người dân. Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính đã hướng dẫn thủ tục để Công ty dự án ứng trước kinh phí chi trả bồi thường cho địa phương, sau đó sẽ khấu trừ vào tiền đất của dự án theo Luật Đất đai năm 2024.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn quy trình thủ tục để phường Tân Mai tạm ứng kinh phí phục vụ GPMB từ chủ đầu tư. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ông Nguyễn Đình Khang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia ý kiến liên quan đến quy hoạch của dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương. Đặc biệt là sự chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng của phường Tân Mai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phường tập trung phê duyệt phương án để làm cơ sở tạm ứng nguồn vốn của chủ đầu tư phục vụ chi trả GPMB. Địa phương cũng tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với khu tái định cư và nghĩa trang để sớm tổ chức thực hiện.

Về phía chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị doanh nghiệp tổ chức ký kết hợp đồng GPMB với phường Tân Mai trước 25/9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết cho các mốc thủ tục quan trọng và thời gian thi công Dự án LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đề nghị Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính và nhà đầu tư để thống nhất và lập các mốc tiến độ của dự án. Cụ thể như tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi – FS; thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; hoàn thiện đánh giá tác động môi trường; thời gian triển khai xây dựng.

Liên quan đến GPMB dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh thống nhất thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra làm rõ diện tích đất bị ảnh hưởng của doanh nghiệp Lê Duy Nguyên.