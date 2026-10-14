Tỉnh Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; cùng đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, đơn vị.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đoàn công tác, về phía Quân khu 4 có Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy; cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xây đắp nên truyền thống anh hùng, luôn nhận được sự tin yêu, đùm bọc, che chở của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên địa bàn.

Trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ Quân khu tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ giúp dân.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Quân khu 4 đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, nhất là trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Nghệ An xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chủ động xử lý các tình huống ngay từ cơ sở. Những kết quả đạt được thời gian qua là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó, tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm; đồng thời, quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An luôn xác định quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa đến Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã luôn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cũng như phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn trong thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, an ninh ở cơ sở; góp phần tạo môi trường ổn định để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu đáp từ, Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường khẳng định, sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Nghệ An là nguồn động viên quan trọng, góp phần để lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị tham gia đoàn công tác. Ảnh: Phạm Bằng

Thông tin về nhiệm vụ của Quân khu trong thời gian tới, Chính ủy Quân khu 4 cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Quân khu tiếp tục triển khai các bước điều chỉnh tổ chức lực lượng, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng ngay tại cơ sở, nâng cao khả năng xử lý các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Quân khu 4 cũng đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị tham gia đoàn công tác. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với Nghệ An, Quân khu đánh giá cao sự phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là công tác chuẩn bị cho các cuộc diễn tập, huấn luyện trên địa bàn.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường cho biết, trong thời gian tới, Quân khu 4 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An và các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chủ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân.