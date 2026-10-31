Tính năng mới đáng sợ của tên lửa GMLRS

Tập đoàn Lockheed Martin cùng với Lục quân Mỹ mới đây đã thử nghiệm thành công khả năng điều hướng lại tên lửa dẫn đường GMLRS sau khi phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS.

Sau khi cập nhật dữ liệu ngay trong quá trình bay, quả đạn đã bắn trúng mục tiêu đang di chuyển, thông tin này được bộ phận báo chí của Tập đoàn Lockheed Martin đưa ra.

Bài kiểm tra diễn ra tại thao trường White Sands ở bang New Mexico. Theo ghi nhận, tên lửa GMLRS được phóng từ tổ hợp M142 HIMARS tiêu chuẩn, sau đó tiến hành cập nhật dữ liệu mục tiêu trực tiếp trong suốt quá trình bay.

Để thực hiện thao tác này, kênh dữ liệu Strigo và Hệ thống Điều khiển đánh chặn từ xa 360 độ (RIG-360) đã được sử dụng, việc tích hợp hệ thống được Tập đoàn Lockheed Martin tự triển khai bằng nguồn vốn của riêng mình.

Sau khi nhận được dữ liệu cập nhật, tên lửa đã thay đổi hệ thống điều khiển, tiến hành các thao tác điều hướng và tiêu diệt thành công mục tiêu di động với quỹ đạo đơn giản ở tốc độ thấp.

Như nhà phát triển đã lưu ý, để triển khai khả năng đặc biệt này, họ không cần thiết phải thay đổi hoàn toàn thiết kế của tên lửa GMLRS, điều này giúp tiết kiệm một khoản tiền rất lớn.

Để thực hiện thao tác nhắm bắn, công nghệ điều hướng mới liên quan đến việc kết hợp các hệ thống trinh sát, bệ phóng và tổ hợp xác định mục tiêu hiện có vào một mạng lưới duy nhất đã được triển khai.

Tập đoàn Lockheed Martin lưu ý thêm, hệ thống truyền dữ liệu phức tạp nói trên cũng có thể dùng để điều chỉnh cho các tên lửa GMLRS-ER tầm xa hơn cũng như tên lửa đạn đạo chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM) thế hệ mới.

Nhà sản xuất đã nghiên cứu khả năng cập nhật tọa độ mục tiêu trong suốt chuyến bay ngay từ đầu năm 2023, sau khi loại đạn này có màn thể hiện xuất sắc trên chiến trường Ukraine.

Vào thời điểm đó, Lockheed Martin lần đầu tiên chứng minh việc truyền tải tọa độ mới cho kênh liên lạc của tên lửa GMLRS đang thử nghiệm bằng hệ thống RIG-360.

Trong quá trình đánh giá, thiết bị được đặt trên một máy bay mô phỏng đường bay của tên lửa. Giai đoạn tiếp theo là các bài thử nghiệm bắn đạn thật, trong đó công nghệ này được thử nghiệm với một tên lửa GMLRS để phá hủy mục tiêu di động.

Vào tháng 8/2026, Lockheed Martin cũng giới thiệu dòng công nghệ Strigo, bao gồm cảm biến tần số vô tuyến, kênh liên kết dữ liệu và đầu dò dẫn đường cho tên lửa phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Công nghệ đặc biệt này hiện đang ứng dụng trong việc phát triển hệ thống dẫn đường cho tên lửa PrSM Increment 2, được thiết kế để tấn công các mục tiêu di động trên bộ và trên biển.

Vào tháng 9/2026, Lục quân Mỹ đã đặt mua tên lửa PrSM Increment 2 từ Tập đoàn Lockheed Martin với giá trị lên đến 1,2 tỷ USD. Việc thử nghiệm thành công công nghệ mới trên tên lửa GMLRS báo trước thành công của dự án.