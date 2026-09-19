Tính năng giúp người dùng giảm say xe khi sử dụng điện thoại

Say xe khi sử dụng điện thoại có thể xảy ra khi mắt chỉ tập trung vào màn hình trong khi cơ thể người dùng vẫn cảm nhận xe đang di chuyển. Khi xe tăng tốc, phanh hoặc rẽ, tai trong nhận biết chuyển động nhưng mắt lại nhìn vào một màn hình gần như đứng yên, từ đó gây ra cảm giác chóng mặt, buồn nôn.

Để giúp hạn chế tình trạng này, các hãng công nghệ đã đưa ra những giải pháp khác nhau. Google triển khai Motion Assist trên Android 17, Apple có Vehicle Motion Cues trên iPhone và iPad, trong khi Samsung chọn cách sử dụng âm thanh.

Trên Android 17, Motion Assist hiển thị các bong bóng nhỏ dọc theo cạnh màn hình. Điện thoại sử dụng cảm biến chuyển động để xác định hướng di chuyển của phương tiện, sau đó điều chỉnh chuyển động của các bong bóng. Khi xe rẽ, tăng tốc hoặc phanh, các bong bóng cũng di chuyển theo.

Các hãng công nghệ đã đưa ra giải pháp giúp người dùng giảm cảm giác say xe khi dùng điện thoại. (Ảnh: AI)

Google cho biết cách này giúp mắt nhận biết thêm tín hiệu về chuyển động của xe, thay vì chỉ nhìn vào màn hình cố định. Nhờ đó, sự khác biệt giữa những gì mắt nhìn thấy và chuyển động cơ thể cảm nhận được có thể giảm bớt.

Motion Assist có thể tự động bật khi điện thoại phát hiện người dùng đang ở trên phương tiện di chuyển. Người dùng cũng có thể thêm tính năng vào Quick Settings để bật hoặc tắt nhanh, đồng thời thay đổi hình dạng, màu sắc và độ trong suốt của các bong bóng.

Apple cũng sử dụng cách tiếp cận tương tự với Vehicle Motion Cues. Tính năng được hãng giới thiệu từ năm 2024, hiển thị các chấm chuyển động ở cạnh màn hình và thay đổi vị trí theo chuyển động của phương tiện.

Trên iPhone, người dùng có thể vào Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động > Tín hiệu chuyển động xe để thiết lập. Tính năng có thể tự động bật khi iPhone phát hiện người dùng đang ở trên xe hoặc được bật, tắt thủ công từ Trung tâm điều khiển. Apple cũng cho phép tùy chỉnh cách hiển thị các chấm. Tính năng này dành cho hành khách và không nên sử dụng khi đang lái xe.

Samsung lại chọn hướng khác với ứng dụng Hearapy. Thay vì đưa thêm tín hiệu chuyển động lên màn hình, ứng dụng phát âm thanh hình sin 100 Hz qua tai nghe, nhằm tác động đến hệ thống giữ thăng bằng ở tai trong.

Samsung hướng dẫn người dùng nghe âm thanh ít nhất 60 giây trước khi bắt đầu di chuyển, với mức âm lượng khoảng 85 dB. Theo hãng, một phiên nghe 60 giây có thể giúp giảm các triệu chứng say xe trong tối đa khoảng hai giờ. Hiệu quả có thể khác nhau tùy người và phụ thuộc vào khả năng tái tạo âm thanh của tai nghe.

Dù cách thực hiện khác nhau, Google, Apple và Samsung đều hướng đến việc giảm sự xung đột giữa tín hiệu từ mắt và cảm giác chuyển động của cơ thể khi người dùng nhìn điện thoại trên xe.

Các tính năng này chỉ nhằm giảm cảm giác say xe, không bảo đảm ngăn hoàn toàn tình trạng này. Với những người dễ say xe, hạn chế đọc hoặc xem điện thoại khi phương tiện đang di chuyển vẫn là cách đơn giản để giảm khó chịu.