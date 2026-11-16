Tính năng được quan tâm nhất ở gói Facebook giá 28.000 đồng/tháng

Facebook Plus cung cấp thông tin về số lượt xem lại Story, nhưng không tiết lộ danh tính những người xem lại nội dung. Ảnh: Xuân Sang.

Thông tin Facebook Plus cho phép kiểm tra ai xem lại Story đang thu hút sự chú ý khi mạng xã hội này công bố gói trả tiền giá 27.990 đồng/tháng. Một số bài đăng giới thiệu gói thuê bao này như công cụ giúp người dùng phát hiện những tài khoản thường xuyên quay lại xem nội dung cá nhân.

Trong số các quyền lợi, tính năng xem thông tin chi tiết về lượt xem lại Story gây chú ý vì liên quan trực tiếp đến thói quen tương tác và quyền riêng tư.

Trên Facebook thông thường, người đăng Story có thể mở danh sách người xem để kiểm tra những tài khoản đã tiếp cận nội dung. Tuy nhiên, danh sách này không cho biết một người đã xem Story bao nhiêu lần.

Facebook Plus bổ sung dữ liệu về lượt xem lại, giúp người đăng có thêm thông tin về mức độ tương tác. Dù vậy, theo trải nghiệm được một người dùng Facebook Plus chia sẻ, tính năng này chỉ hiển thị số lượt xem lại Story, không cung cấp danh tính những tài khoản thực hiện lượt xem đó.

Chẳng hạn, nếu một Story có 10 lượt xem lại, người đăng có thể biết nội dung đã được xem lại 10 lần nhưng không xác định được những lượt này đến từ một người hay nhiều người khác nhau.

Vì vậy, thông tin lan truyền rằng người đăng ký Facebook Plus có thể phát hiện chính xác ai thường xuyên xem lại Story là chưa có cơ sở. Dữ liệu lượt xem lại cũng không thể dùng để xác định một người có đang đặc biệt quan tâm đến tài khoản khác hay không.

Theo The Verge, Facebook Plus cung cấp thông tin về lượt xem lại và cho phép tìm kiếm trong danh sách người xem Story. Đây là hai chức năng riêng biệt, không đồng nghĩa với khả năng theo dõi số lần xem của từng cá nhân.

Sự nhầm lẫn tương tự từng xuất hiện khi Meta triển khai Instagram Plus, gói thuê bao bổ sung nhiều tiện ích liên quan đến Story. Tháng 9, đại diện Meta xác nhận với Fox Business rằng tính năng thống kê lượt xem lại trên Instagram Plus chỉ hiển thị tổng số lần nội dung được phát lại, không tiết lộ danh tính những người thực hiện.

Điều này có nghĩa một Story có nhiều lượt xem lại không đồng nghĩa chủ tài khoản biết ai đã xem nhiều lần. Tuy nhiên, phản hồi của Meta dành cho Instagram Plus chưa phải xác nhận trực tiếp về toàn bộ cơ chế của Facebook Plus.

Bên cạnh thống kê lượt xem lại, Facebook Plus còn có công cụ tìm kiếm người xem Story. Tính năng giúp người đăng nhanh chóng kiểm tra một tài khoản có xuất hiện trong danh sách người xem hay không, thay vì phải cuộn qua hàng trăm tên. Một quyền lợi khác là xem trước Story. Người đăng ký có thể xem trước nội dung mà không xuất hiện trong danh sách người xem.

Những thay đổi trên cũng đặt ra câu hỏi về cách người dùng diễn giải dữ liệu tương tác. Lượt xem lại có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn muốn đọc kỹ nội dung trong Story, xem lại hình ảnh hoặc vô tình mở Story lần nữa.

Vì vậy, số lượt xem lại không phải bằng chứng cho thấy một người đang theo dõi tài khoản khác một cách đặc biệt.