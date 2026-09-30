Tính năng đèn flash trên các dòng máy iPad: Phân biệt phần cứng và cách bật sáng đèn pin

Nhiều người dùng thường thắc mắc liệu iPad có trang bị đèn flash để trợ sáng khi chụp ảnh hoặc dùng làm đèn pin hay không. Câu trả lời là tính năng này phụ thuộc hoàn toàn vào từng dòng máy cụ thể. Apple chỉ trang bị cụm đèn flash LED vật lý ở mặt lưng cho các dòng máy cao cấp hoặc đặc thù như iPad Pro và iPad mini đời mới, trong khi các dòng iPad tiêu chuẩn và iPad Air thường bị lược bỏ phần cứng này.

Phân cấp phần cứng: Những dòng máy iPad nào có đèn flash LED?

Theo công bố kỹ thuật từ Apple, không phải mọi chiếc máy tính bảng của hãng đều sở hữu phần cứng phát sáng ở mặt sau. Đèn flash LED chỉ xuất hiện trên một số nhóm sản phẩm nhất định nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh hoặc quét tài liệu nâng cao.

Danh sách các thiết bị có đèn flash LED mặt sau bao gồm: iPad Pro 9,7 inch, iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 12,9 inch (từ thế hệ 2 trở đi), toàn bộ các phiên bản iPad Pro 11 inch, iPad mini (từ thế hệ 6 trở lên), cùng các mẫu iPad Pro 13 inch chip M4 và M5. Các thế hệ iPad Pro hiện hành sử dụng công nghệ Flash True Tone thích ứng, trong khi iPad mini trang bị chip A17 Pro sử dụng Flash True Tone tiêu chuẩn.

Trái lại, các mẫu máy phổ thông như iPad chip A16 (thường gọi là Gen 11), iPad Gen 9 hay dòng iPad Air hiện hành đều không có đèn LED trợ sáng phía sau. Việc người dùng không tìm thấy tùy chọn đèn pin trên các thiết bị này xuất phát từ giới hạn linh kiện phần cứng, hoàn toàn không phải do lỗi phần mềm iPadOS.

Bảng đối chiếu tính năng flash trên các model iPad phổ biến

Để thuận tiện cho việc kiểm tra khả năng phát sáng và hỗ trợ chụp ảnh, bảng tổng hợp dưới đây phân định rõ các trang bị trên từng nhóm máy:

Nguyên lý vận hành: Phân biệt flash camera, đèn pin và Flash Retina

Trên những thiết bị có đèn LED phía sau, đèn flash chụp ảnh và đèn pin dùng chung một cụm đi-ốt phát quang nhưng có cơ chế điều khiển khác nhau. Khi chụp ảnh hoặc quay phim, hệ thống sẽ kích hoạt chớp sáng tức thời đồng bộ với màn trập. Khi kích hoạt chế độ đèn pin, hệ thống sẽ cấp nguồn liên tục để bóng LED duy trì độ sáng ổn định.

Đáng lưu ý, tính năng Flash Retina ở camera trước thực chất là giải pháp đẩy độ sáng màn hình lên mức cực đại trong khoảnh khắc chụp ảnh tự sướng, không liên quan đến đèn LED vật lý. Do đó, một thiết bị có Flash Retina không đồng nghĩa với việc sở hữu đèn pin chiếu sáng.

Quy trình bật và tinh chỉnh độ sáng đèn pin trên iPad

Thao tác bật đèn pin chỉ khả dụng trên các model có đèn LED sau lưng thông qua giao diện Trung tâm điều khiển của hệ điều hành.

Bước 1: Đặt ngón tay ở mép trên cùng bên phải màn hình và vuốt xuống để mở Trung tâm điều khiển.

Bước 2: Chạm vào biểu tượng Đèn pin để bật đèn LED, chạm thêm một lần nữa khi cần tắt sáng.

Bước 3: Để thay đổi cường độ sáng, người dùng chạm và giữ ngón tay trên biểu tượng Đèn pin, sau đó kéo thanh điều khiển lên hoặc xuống theo nhu cầu.

Giải pháp ánh sáng cho iPad không có flash LED

Đối với các dòng máy thiếu đèn trợ sáng phía sau, người dùng cần chủ động bố trí nguồn sáng môi trường nhằm nâng cao chất lượng ghi hình hoặc thực hiện cuộc gọi video FaceTime.

Khi chụp ảnh, nên đưa vật thể đến gần khu vực có ánh sáng tự nhiên như cửa sổ hoặc bổ sung đèn bàn, đèn kẹp LED rời. Đối với đàm thoại FaceTime, hãy đặt nguồn sáng đối diện trực tiếp khuôn mặt, tránh ngồi quay lưng vào nguồn sáng mạnh gây hiện tượng ngược sáng làm tối khung hình.

Các bước kiểm tra và xử lý sự cố đèn flash không hoạt động

Nếu sở hữu model có hỗ trợ nhưng đèn flash không phát sáng, người dùng có thể thực hiện tuần tự các bước kiểm tra kỹ thuật sau:

Xác định chính xác kiểu máy: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Kiểm tra mục Tên kiểu máy và Số máy để đối chiếu xem thiết bị có thực sự sở hữu đèn flash mặt sau hay không.

Loại bỏ vật cản quang học: Tháo gỡ các loại ốp lưng, tấm dán bảo vệ hoặc phụ kiện chứa nam châm quanh cụm camera. Sau đó kiểm tra lại bằng cách bật đèn pin trong Trung tâm điều khiển hoặc chụp thử một bức ảnh có bật flash.

Khởi động lại hệ thống: Với thiết bị không có nút Home, nhấn giữ đồng thời phím nguồn và một phím âm lượng cho đến khi thanh trượt xuất hiện, sau đó kéo trượt để tắt nguồn. Nhấn giữ phím nguồn để mở lại máy.

Khởi động lại iPad

Cập nhật phiên bản điều hành iPadOS: Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Tiến hành nâng cấp hệ điều hành mới nhất nếu có bản cập nhật đang chờ xử lý.

Vào cập nhật phần mềm trong iPhone

Cập nhật iPadOS

Liên hệ đơn vị kỹ thuật: Khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên mà đèn LED vẫn không thể hoạt động, người dùng nên chuyển thiết bị đến các trung tâm dịch vụ kỹ thuật chính hãng để kiểm tra linh kiện phần cứng, tuyệt đối không tự tháo mở thân máy tại nhà.

Liên hệ trung tâm bảo dưỡng để khắc phục lỗi