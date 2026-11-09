Tỉnh lộ 74: Lưu thông khó khăn, còn đó nỗi lo sạt lở

Tuy nhiên, việc lưu thông qua một số vị trí vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi thời tiết bất lợi. Các điểm sạt lở taluy dương, taluy âm và những hạng mục công trình bị ảnh hưởng vẫn đặt ra yêu cầu phải khắc phục lâu dài.

Đất đá sạt lở trên Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Một số cột hộ lan mất liên kết với hệ thống đỡ và nền đất trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Vị trí sạt lở taluy âm trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, đã ăn sâu vào phạm vi mặt đường.

Tuy đã có thể lưu thông qua Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, nhưng xe cộ vẫn gặp khó khăn khi đi qua các điểm sạt lở.

Đất đá sạt trượt trên mặt đường đã được san gạt, xử lý tạm thời để phương tiện có thể lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Các đợt mưa lớn giữa tháng 9/2026 gây sạt lở tại 24 vị trí trên tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Vị trí sạt lở taluy âm trên Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Vị trí sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 74, nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, đã được xử lý tạm thời.

Nhiều công trình phụ trợ và các hạng mục trên Tỉnh lộ 74, nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4, thành phố Huế, bị hư hỏng do mưa lớn và sạt lở.

Sau các đợt mưa lớn giữa tháng 9/2026 gây sạt lở tại 24 vị trí, hiện Tỉnh lộ 74 đã được thông tuyến.