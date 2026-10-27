Tỉnh lộ 269C xuống cấp, người dân mong chờ sửa chữa

Trước thực trạng này, người dân mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm an toàn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ 269C, lớp nhựa mặt đường bị bong tróc tạo thành những "ổ gà", hố sâu.

Với chiều dài hơn 14,7km, Tỉnh lộ 269C là tuyến giao thông kết nối xã Tân Khánh với xã Trại Cau. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, tuyến đường còn phục vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa, kết nối các khu dân cư và thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các địa phương.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, một số đoạn trên tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Lớp nhựa mặt đường bong tróc, nhiều vị trí xuất hiện "ổ gà", hố sâu, mặt đường lồi lõm, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Đáng lo ngại, khi trời mưa, nước đọng tại các hố sâu khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết những vị trí hư hỏng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng xuống cấp bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2023, trong đó đoạn từ Km8+500 đến Km13 (thuộc khu vực từ xóm La Tú, xã Tân Khánh đến xóm Bảo Nang, xã Trại Cau), bị hư hỏng nặng nhất.

Mật độ phương tiện lưu thông tương đối lớn, trong khi tuyến đường đã đưa vào sử dụng nhiều năm, nhưng không được bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên được cho là những yếu tố khiến mặt đường ngày càng xuống cấp.

Ông Nguyễn Đình Hội, người dân xóm La Ri, xã Tân Khánh, cho biết: Nhiều người đi xe máy qua đây đã bị ngã, nhẹ thì xây xát, nặng thì phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vất vả nhất là các cháu học sinh, trời nắng thì bụi bặm, trời mưa lại lầy lội, nước đọng trong các hố sâu, nếu không chú ý quan sát rất dễ gặp tai nạn.

Khi trời mưa, nước đọng tại các hố sâu trên mặt đường khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết những vị trí hư hỏng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Không chỉ lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông, người dân còn phải đối mặt với những bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Ông Phạm Văn Tuân, người dân xóm Cả, xã Tân Khánh, phản ánh: Hệ thống thoát nước dọc tuyến đường bị hư hỏng khiến mỗi khi trời mưa, gia đình tôi thường xuyên bị nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc.

Bà Trần Thị Tuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh, cho biết: Tỉnh lộ 269C có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của nhân dân địa phương. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tỉnh sớm quan tâm triển khai phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, việc kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và sớm có phương án khắc phục Tỉnh lộ 269C là yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.