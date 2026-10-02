Tỉnh lộ 153 xuống cấp, người dân xã Nghĩa Đô mong mỏi sớm hoàn thành nâng cấp tuyến đường

Mỗi lần có việc phải rời thôn Nặm Bắt ra trung tâm xã Nghĩa Đô, anh Hoàng Văn Hải và nhiều người dân đều phải đi qua đoạn Tỉnh lộ 153 dài khoảng 15 km đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, nhiều đoạn trơ đá, xuất hiện dày đặc “ổ gà, ổ trâu”, khiến việc đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hệ thống rãnh thoát nước trên Tỉnh lộ 153 bị hư hỏng và bồi lấp khiến kết cấu nền đường bị phá hỏng.

Vào mùa khô, mỗi khi có xe cơ giới đi qua, bụi cuốn dày đặc, hạn chế tầm nhìn và ảnh hưởng đến đời sống người dân ven đường. Mùa mưa, mặt đường trơn trượt, đi kèm với nguy cơ sạt lở đất đá tiềm ẩn bất cứ lúc nào từ các vách núi ven đường, khiến việc đi lại càng khó khăn và mất an toàn.

Anh Hoàng Văn Hải chia sẻ: Mọi hoạt động giao thương, di chuyển hay buôn bán của người dân trong vùng đều bắt buộc phải đi qua tuyến đường này. Đường xá đã khó đi, việc vận chuyển và trao đổi nông sản, hàng hóa của bà con lại càng thêm vất vả, chi phí tốn kém mà thương lái lại thường xuyên ép giá.

Tỉnh lộ 153, đoạn qua xã Nghĩa Đô xuống cấp, ảnh hưởng tới việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.

Tỉnh lộ 153 vốn là tuyến giao thông huyết mạch, đóng vai trò kết nối hạ tầng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Nghĩa Đô nói riêng và khu vực lân cận nói chung. Vì vậy, việc người dân bức xúc và liên tục phản ánh về tình trạng đường hỏng, xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian qua là điều dễ hiểu.

Ông Bàn Văn Ngăm - Trưởng thôn Nà Phung, xã Nghĩa Đô cho biết, mặt đường hư hỏng nặng khiến nhiều xe tải thu mua nông, lâm sản khó vào sâu trong các thôn. Việc vận chuyển, giao thương vì thế gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của người dân. Bà con mong tuyến đường sớm được Nhà nước đầu tư sửa chữa, nâng cấp đồng bộ để việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn.

Đoạn đường xấu với nhiều khúc cua gấp nguy hiểm.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện vận chuyển nông sản gặp khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông mới là điều khiến người dân lo lắng. Tuyến đường vốn đã hẹp lại có nhiều khúc cua gấp, khuất tầm nhìn, trong khi đó, mặt đường lởm chởm khiến việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với học sinh và người cao tuổi.

Thực tế, không chỉ riêng người dân mòn mỏi ngóng chờ từng ngày, lãnh đạo chính quyền xã Nghĩa Đô cũng luôn trăn trở trước bài toán hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Tình trạng xuống cấp của Tỉnh lộ 153 hiện đã và đang trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất cản trở sự phát triển kinh tế, du lịch và hạ tầng nông thôn mới của địa phương.

Ông Lý Văn Nội - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Đô chia sẻ: "Người dân đã nhiều lần kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri, mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm có chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường. Quãng đường dài, xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhân dân xã Nghĩa Đô mong tuyến đường sớm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, bảo đảm an toàn và thuận tiện hơn".

Trước những trăn trở và đề xuất chính đáng của người dân, vừa qua, Dự án nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 153 qua địa bàn xã Nghĩa Đô đã chính thức được phê duyệt và triển khai bước đầu.

Trong giai đoạn này, dự án tập trung thi công đoạn tuyến có chiều dài 2,217 km (đoạn đầu phía từ trung tâm xã Nghĩa Đô) với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công thực tế trên công trường đã đạt khoảng 25% kế hoạch.

Trên mặt đường xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi" nguy hiểm.

Ông Đỗ Anh Dũng - Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng xã Bảo Yên cho biết: "Chúng tôi đang tích cực phối hợp với chính quyền xã Nghĩa Đô làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng sạch. Đồng thời, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, vật tư, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch".

Việc sớm bố trí nguồn vốn đầu tư đồng bộ Tỉnh lộ 153 sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong đi lại, giao thương của người dân Nghĩa Đô.

Có thể thấy, việc 2,217 km đầu tuyến Tỉnh lộ 153 được triển khai nâng cấp đã đáp ứng một phần mong mỏi của người dân. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thì quãng đường gần 13 km còn lại vẫn là một thách thức vô cùng lớn đối với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, việc tiếp tục bố trí nguồn lực để đầu tư đồng bộ toàn tuyến là mong muốn chính đáng của người dân Nghĩa Đô, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương khởi sắc và phát triển bền vững.