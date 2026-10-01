Tỉnh lộ 1 hơn 1.000 tỷ đồng ở Đắk Lắk tăng tốc về đích sau khi thông mặt bằng

Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, đoạn từ cầu Buôn Ky đến Km49+00, có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, giá trị xây lắp đã thực hiện hơn 904 tỷ đồng trên tổng số gần 930 tỷ đồng, đạt hơn 97%.

Cuối tháng 9, UBND xã Ea Wer phối hợp các đơn vị liên quan thu hồi phần đất cuối cùng còn vướng, bàn giao cho đơn vị thi công. Ngay sau đó, máy móc được đưa vào xử lý các phần việc còn lại, tạo điều kiện để công trường nối lại nhịp thi công trên toàn tuyến.

Những ngày cuối tháng 9, máy móc liên tục hoạt động trên Tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Wer. Sau khi nút thắt mặt bằng cuối cùng được tháo gỡ, nhà thầu tập trung hoàn thiện nền, móng và mặt đường còn lại.

Từ trên cao, công trường chạy qua khu dân cư với máy san, xe lu hoạt động trên phần đường mở rộng, trong khi phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến cũ. Việc thi công được tổ chức từng phần để vừa đẩy tiến độ, vừa duy trì đi lại cho người dân.

Phần đường mở rộng, chỉnh tuyến đã thành hình bên cạnh tuyến cũ. Tại gói thầu số 2, từ Km0+00 đến Km29+00, khối lượng xây lắp đến ngày 25/9 đạt hơn 96%, cho thấy phần lớn công việc trên đoạn tuyến đã được hoàn thành.

Máy san tạo phẳng lớp cấp phối trước khi lu lèn. Đại diện Công ty TNHH An Nguyên cho biết, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công để sớm hoàn thiện tuyến đường.

Thiết bị làm việc trên phần đường mở rộng, còn người dân lưu thông trên phần đường bên cạnh. Công trường nằm sát khu dân cư nên việc tăng tốc thi công vẫn phải gắn với duy trì giao thông trên tuyến.

Nhiều thiết bị được huy động cùng lúc trên những đoạn đã có mặt bằng sạch. Toàn dự án đã thực hiện hơn 904 tỷ đồng giá trị xây lắp trên tổng số gần 930 tỷ đồng.

Một đoạn đường đầu cầu đang được hoàn thiện nền, móng. Dự án có 9 cầu; theo báo cáo, hiện 8 cầu đã cơ bản hoàn thành, cầu số 8 đang tiếp tục thi công. Hệ thống 69 cống trên tuyến đã hoàn thành.

Ở những đoạn đã hoàn thành, diện mạo Tỉnh lộ 1 thay đổi rõ rệt với mặt đường bê tông nhựa, vạch sơn, dải phân cách và lan can cầu.

Ông Đặng Thọ Dần, Giám đốc điều hành dự án cho biết, việc tháo gỡ phần mặt bằng cuối cùng có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành toàn bộ dự án. Tuyến đường dự kiến được đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.

Một đoạn Tỉnh lộ 1 vừa thi công xong, uốn qua khu rừng khộp Yók Đôn. Từ trên cao, dải bê tông nhựa mới nổi bật giữa không gian rừng, cho thấy hình hài tuyến đường sau khi được cải tạo, nâng cấp.

Tỉnh lộ 1 vừa hoàn thành đoạn chạy qua khu rừng khộp Yók Đôn, men theo địa hình đồi và mặt nước. Đây là những đoạn tuyến cho thấy rõ diện mạo công trình khi dự án đang tiến gần đích hoàn thành.