Tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn mới

Cùng tham dự buổi tiếp, về phía tỉnh Yamanashi có ông Ishidera Junichi - Phó Thống đốc; ông Hada Katsuya - Cục trưởng Cục Phát triển các giá trị mới và ông Toida Hiroki - Giám đốc Sở Nông nghiệp.

Đồng chí Hoàng Giang gặp, chào xã giao Thống đốc tỉnh Yamanashi.

Tại cuộc gặp, Thống đốc Nagasaki Kotaro chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị, đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua; đồng thời khẳng định những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển là cơ sở thuận lợi để hai tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về tỉnh Yamanashi; đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị Thượng đỉnh Hydrogen Fuji 2026 trong thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Đồng chí Hoàng Giang trao đổi với Thống đốc tỉnh Yamanashi về các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của tỉnh Lào Cai sau hợp nhất, đồng chí đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mới trên cơ sở kế thừa Bản ghi nhớ giữa tỉnh Yên Bái (trước hợp nhất) và tỉnh Yamanashi ký năm 2024; tiếp tục phát huy 5 lĩnh vực hợp tác đã thống nhất, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với điều kiện phát triển mới, cụ thể hóa thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Đồng chí Hoàng Giang đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, hydrogen xanh, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giao lưu Nhân dân và lao động. Đặc biệt, từ những nét tương đồng về cảnh quan thiên nhiên, với đỉnh Fansipan của Lào Cai và núi Phú Sĩ của Yamanashi, đồng chí gợi mở ý tưởng xây dựng không gian văn hóa Yamanashi tại Lào Cai và không gian văn hóa Lào Cai tại Yamanashi, qua đó thúc đẩy kết nối du lịch, giao lưu Nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa người dân và doanh nghiệp hai bên. Đồng thời, đề xuất nghiên cứu hợp tác phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, trong đó có nghề trồng dâu, nuôi tằm, sản xuất lụa của Lào Cai.

Đồng chí Hoàng Giang tặng quà lưu niệm Thống đốc tỉnh Yamanashi.

Trao đổi tại cuộc gặp, Thống đốc Nagasaki Kotaro bày tỏ nhất trí với các đề xuất của đồng chí Hoàng Giang, đặc biệt là việc nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mới để phù hợp với điều kiện và dư địa phát triển mới của hai địa phương. Thống đốc cho biết sẽ giao ông Hada Katsuya làm đầu mối liên hệ, tổ chức đoàn công tác và chuyên gia sang khảo sát, làm việc tại tỉnh Lào Cai để nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Đánh giá cao tiềm năng thủy điện của tỉnh Lào Cai, Thống đốc tỉnh Yamanashi đề xuất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực hydrogen xanh; đồng thời thúc đẩy giao lưu thanh thiếu niên, hợp tác văn hóa, du lịch. Liên quan đến hợp tác lao động, Thống đốc bày tỏ mong muốn người lao động Việt Nam tại Yamanashi được quan tâm, hỗ trợ, ổn định cuộc sống và coi Yamanashi như quê hương thứ hai.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thể hiện mong muốn của hai bên trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác, hướng tới những chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai địa phương.